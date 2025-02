Zé Rafael aparece no BID com a camisa do Santos

Zé Rafael está cada vez mais próximo de ser anunciado como reforço do Santos. Nesta terça-feira (25/02), o volante apareceu no BID (Boletim Informativo Diário) com a camisa do Peixe. Contudo, o jogador ainda aparece vinculado pelo Palmeiras, segundo o site da CBF.

O Santos tem um acerto pela contratação de Zé Rafael desde o fim de janeiro. Contudo, o jogador precisou passar por uma cirurgia na coluna, que vinha incomodando desde a temporada passada. Assim, o Peixe decidiu aguardar a recuperação total do atleta, para que ele pudesse assinar contrato e fosse anunciado oficialmente.

O presidente do Santos, Marcelo Teixeira, explicou que o clube aguarda a recuperação do volante para oficializar a contratação, desde que ele não tenha nenhuma limitação física. Apesar de não estar anunciado, o Peixe não tem pressa já que o jogador não poderia atuar no Campeonato Paulista por estar inscrito pelo Palmeiras.

Assim, o Alvinegro Praiano liberou o CT Rei Pelé para o jogador trabalhar e aprimorar seu físico, junto com a equipe de fisioterapia do clube. Na semana passada, o volante esteve no gramado para acompanhar o treinamento do elenco e utilizava um colete para proteger a região operada.

Zé Rafael operou a coluna no dia 7 de fevereiro e o prazo de recuperação é de 60 a 90 dias. Tudo depende de como o jogador vai reagir durante a fisioterapia e quanto de tempo vai precisar para readquirir o ritmo físico para treinar com o grupo. Ele estará à disposição de Pedro Caixinha para a disputa do Brasileirão e da Copa do Brasil.

