Vasco anuncia contratação do português Nuno Moreira

O Vasco anunciou na tarde desta terça-feira (25) a contratação do seu sétimo reforço para 2025: o ponta-esquerda Nuno Moreira, de 25 anos, que chega junto ao Casa Pia (POR). O português desembarcou no Rio de Janeiro na manhã do último sábado (22) e realizou os exames médicos. Aprovado, ele assinou contrato com o Gigante da Colina até dezembro de 2027, com opção de ampliação por mais um ano. Valores, porém, não foram revelados.

Nuno Moreira é cria das categorias de base do Sporting (POR), onde também iniciou a carreira como profissional. De lá, seguiu para o Vizela (POR), onde fez uma temporada de destaque até acertar com o Casa Pia.

No Casa Pia, Nuno vivia a melhor temporada da carreira e era um dos destaques da equipe. Na atual temporada, tem nove gols marcados e cinco assistências. Ele também venceu o prêmio de melhor jogador da liga portuguesa no mês de janeiro.

Nuno é, então, o primeiro português a atuar pelo Vasco desde 2005, quando o time teve José Dominguez em seu elenco. Encerra, assim, um hiato de quase 20 anos sem um jogador de Portugal, com quem o clube tem laços importantes.

