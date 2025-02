Justiça determina fim da custódia de comunicador do Botafogo baleado no Rio

A Justiça determinou na tarde desta terça-feira (25) o fim da custódia de Igor Melo de Carvalho, que está internado no Hospital Getúlio Vargas. Ele foi baleado nas costas por um PM na madrugada de segunda-feira (24), enquanto voltava pra casa após cumprir seu expediente no trabalho. Além disso, mandou soltar o motociclista de aplicativo Thiago Marques Gonçalves.

Os dois foram acusados de participarem de um assalto na noite de domingo (23), por volta das 23h. Josilene da Silva Souza, de 42 anos, afirmou que a dupla foi a responsável pelo roubo do seu celular enquanto ela estava em um ponto de ônibus.

O caso: Igor Melo é baleado pelas costas

Igor Melo, de 32 anos, foi baleado por um policial militar da reserva na madrugada de segunda-feira (24), após deixar o trabalho na Penha, na Zona Norte do Rio. Ele é universitário, trabalha em coberturas esportivas pelo “Vitrine Esportiva” e também como garçom aos finais de semana.

De acordo com a Polícia Militar, o autor dos disparos agiu após sua esposa acusar Igor de ter participado do roubo de seu aparelho de celular, duas horas antes. A versão do crime, porém, diverge das imagens das câmeras de segurança do local de trabalho da vítima, a casa de samba Batuq, onde é garçom.

Segundo relatos da casa de samba, Igor cumpriu seu turno e solicitou uma moto por aplicativo, usando o uniforme de trabalho, para retornar à casa no bairro Turiaçu. A esposa da vítima, Marina Moura, mostrou prints do horário da corrida, por volta de 1h30 da manhã com origem na Rua Belizário Pena, na Penha.

Ao se aproximar do Viaduto João XXIII, a vítima percebeu que um carro perseguia a moto e efetuou os disparos, que atingiu as costas dele. Ele, portanto, foi levado ao Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha, onde passou por uma cirurgia de remoção do rim. Seu quadro ainda demanda cuidados, mas a esposa afirma que já teve contato com ele após a operação.

No carro estavam a mulher que o acusou de roubo, Josilene da Silva Souza, de 42 anos, e o policial militar Carlos Alberto de Jesus, 61, responsável pelos disparos. A vítima do assalto alegou inicialmente que Igor participou do furto envolvendo seu aparelho celular cerca de duas horas antes do ocorrido.

“Tudo isso se deu porque ele está sendo acusado de roubo por uma mulher. Temos relatos de um policial que estava lá e que a mulher estava visivelmente bêbada”, escreveu Marina Moura pouco após o ocorrido.

Botafogo se manifesta

Igor Melo é torcedor do Botafogo. Além disso, é dono da página “Informe Botafogo” nas redes sociais, onde faz a cobertura diária do clube carioca. Dessa forma, o Alvinegro usou as redes sociais para se manifestar. O clube, portanto, prestou solidariedade ao torcedor e cobrou esclarecimentos dos órgãos responsáveis.

“O Botafogo deseja força e uma pronta recuperação ao torcedor, estudante e trabalhador Igor Melo, que encontra-se hospitalizado após ser baleado enquanto deixava o trabalho e retornava para casa. O Clube cobra justiça e elucidação dos fatos! Igor participou de inúmeros atendimentos à imprensa realizados pelo Clube e atuou sempre com profissionalismo e respeito com atletas, funcionários e colegas de profissão. Estamos juntos em pensamento positivos!”, diz o comunicado.

Aliás, Torcedores do clube se uniram a rubro-negros, tricolores, vascaínos e companheiros de profissão da vítima para seguir a página. Assim, a intenção é ajudar a família enquanto buscam por justiça.

Jogadores e jornalista também se manifestam

Jogadores de futebol se manifestaram nesta terça-feira (25), sobre o caso do jornalista Igor Melo. Nomes como Igor Julião e Richarlison usaram as redes sociais para falar sobre o ocorrido.

Igor Julião, que atuou no Fluminense, usou as redes sociais para mandar forças a Igor. Ele afirmou que já deu várias entrevistas para o jornalista no Maracanã e que por isso, começou a acompanhar o trabalho dele.

O Igor me entrevistou algumas vezes no Maracanã e depois disso comecei a acompanhar o trabalho do amigo mais de perto. Moleque gente fina, trabalhador demais e super talentoso. Força, Camarada! https://t.co/5V5lsCchLR — Igor Julião (@IgorJuliao2) February 24, 2025





Já Richarlison, atacante do Tottenham, compartilhou a notícia nos stories do seu Instagram. Vale ressaltar que o caso está com bastante repercussão nas redes.

Além de jogadores e do clube, o jornalista André Rizek também usou as redes para se manifestar sobre o caso. Segundo ele, é importante dar visibilidade ao caso, além da torcida por ele, esposa e filha.

Igor Melo, estudante de jornalismo, precisa que a gente dê visibilidade à história dele – e muita torcida para que possa voltar bem para a esposa e filha dele. Meu total apoio à família. Não deixem essa história ser esquecida. Força, Igor! E JUSTIÇA! pic.twitter.com/Z3CXuxql4o — André Rizek (@andrizek) February 25, 2025







