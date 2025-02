Grêmio trava em forma de pagamento em negociações pelo zagueiro Romaña

O Grêmio sinaliza que vai tentar fechar a contratação do zagueiro Jhohan Romaña até a próxima sexta-feira (28), quando se encerra a janela de transferências no Brasil. Contudo, no atual cenário, o clube gaúcho se esforça para obter um consenso com o San Lorenzo, da Argentina, já que a negociação é vista como difícil de ser concretizada. Afinal, há uma discordância na forma de pagamento. O Imortal pretendia parcelar a compra do defensor, mas o clube argentino colocou como exigência para vendê-lo que a maior parte da remuneração seja feita à vista.

Por estas condições, a diretoria do Tricolor entende que um desfecho positivo é inviável nestas condições. Isso porque o Grêmio já realizou contratações de dois jogadores por altos custos. Tratam-se do zagueiro Wagner Leonardo e do atacante Cristian Olivera. Nas tratativas pelo primeiro, o clube vai desembolsar 4,5 milhões de dólares (pouco mais de R$ 25 milhões na cotação atual) junto ao Vitória. No acerto pelo segundo, o Imortal se comprometeu a pagar o mesmo valor.

Outra situação negativa é que o clube gaúcho não alcançou o montante que o San Lorenzo deseja. O zagueiro, de 26 anos, está avaliado em 8 milhões de dólares (R$ 48,2 milhões na cotação atual). Além disso, o próprio atleta confessou de forma pública, em entrevista, que a sua intenção é permanecer no clube argentino.

Zagueiro ainda é prioridade de contratação para o Grêmio

Até o momento, para a defesa, o clube contratou Wagner Leonardo, ex-Vitória, no último dia de inscrições do Gauchão, em 15 de fevereiro. A fragilidade defensiva aumentou ainda mais com a aposentadoria de Geromel e a ausência de Kannemann, em recuperação de cirurgia no quadril. O Grêmio tem mais três dias de janela de transferências do exterior para buscar um nome caso não consiga avançar por Romaña. Vale lembrar que há outro período, de 10 de março a 11 de abril, para movimentos no mercado nacional.

Por fim, o clube anunciou nove contratações nesta temporada. O goleiro Tiago Volpi, os laterais João Lucas, Luan Cândido e Lucas Esteves, o zagueiro Wagner Leonardo, os volantes Cuéllar e Camilo, e os atacantes Amuzu e Cristian Olivera.

