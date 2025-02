Vasco desiste de contratação de Neiser Villarreal

O Vasco desistiu da contratação do atacante Neiser Villarreal, do Millonarios (COL). A equipe carioca optou por retirar a proposta apresentada ao time colombiano por conta do “sumiço” dos representantes do jogador de 19 anos.

Segundo o “ge” publicou nesta terça-feira (25), o Vasco encontrava dificuldades em contatar o staff do colombiano, se retirando de vez da negociação. Neiser faltou à reapresentação do elenco na última segunda (24) segundo informações vindas da Colômbia.

LEIA MAIS: Vasco anuncia contratação do português Nuno Moreira

A ideia do Vasco era até mandar representantes a Bogotá para negociar pessoalmente com o jogador, que tem vínculo apenas até novembro com o Millonarios. Assim, ele pode assinar de graça com qualquer clube a partir de maio.

Neiser foi o artilheiro do Sul-Americano sub-20, disputado entre janeiro e fevereiro deste ano na Colômbia. O Brasil venceu o torneio, mas o jogador foi o maior destaque, com oito gols e quatro assistências em apenas nove partidas.

A equipe cruz-maltina até tinha chegado a acordo com o Millonarios após proposta de US$ 2,8 milhões (cerca de R$ 16,1 milhões no câmbio atual), aliás. Ao jogador, a proposta era de cinco temporadas, apostando em plano de carreira para buscar convencer Villarreal. Ele chegaria para ser uma opção ao centroavante Vegetti, dos principais jogadores do elenco.

