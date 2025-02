Cristiano Ronaldo marca na vitória do Al-Nassr no Sauditão

O Al Nassr foi até Meca para enfrentar o lanterna Al Wehda pela rodada 22 do Sauditão e contou, mais uma vez, com Cristiano Ronaldo para vencer. Afinal, foi de CR7 o gol que abriu o placar na vitória por 2 a 0. O outro foi de Mané, de pênalti. Com isso, o Al Nassr chega aos 47 pontos e assume a terceira posição. O time da capital, Riad, está atrás do Al-Ittihad (55 pontos e menos um jogo) e do Al-Hilal (51 pontos). O Al Wehda caminha rumo ao rebaixamento, ocupando a última posição (18º), com 13 pontos.

Assim, Cristiano Ronaldo chega ao seu gol número 925, restando 75 para alcançar o milésimo. Vale destacar que, embora Pelé tenha 1.272 gols na carreira, a Fifa considera que muitos deles foram em jogos não oficiais, e contabiliza apenas 767 gols “oficiais”. Com isso, segundo a entidade, CR7 é o maior goleador do futebol.

Cristiano Ronaldo e seu gol 925

O primeiro tempo teve o Al Nassr com maior posse de bola (71%) e 8 a 3 nas finalizações, mas sem efetividade, e sem encontrar Cristiano Ronaldo no ataque.

No intervalo, o treinador Stefano Pioli fez duas substituições, colocando no time dois brasileiros: o ex-Santos Ângelo e o ex-Corinthians Wesley. Logo aos três minutos do segundo tempo, Ângelo recebeu pela direita e cruzou para a cabeça de Cristiano Ronaldo. Al Nassr 1 a 0.

Todos esperavam que o Nassr, em vantagem, engrenasse. Mas o time seguiu sem eficácia, embora Ângelo e Wesley buscassem o jogo. Já o Wehda, mesmo jogando em casa, assustava pouco. Assim, o jogo seguiu bem modorrento até o fim. Mas, nos acréscimos, Cristiano Ronaldo cobrou uma falta que bateu no braço do zagueiro dentro da área. Pênalti e surpresa.Afinal, CR7 deixou Mané cobrar. O senegalês cobrou e fechou o placar. Não teve tempo nem para a saída de bola.

