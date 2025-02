Juventus x Empoli: onde assistir, escalações e arbitragem

Atual campeã da Copa da Itália, a Juventus entra em campo pelas quartas de final, contra o Empoli, buscando sua sexta semifinal consecutiva. Será nesta quarta-feira (26), às 17h (de Brasília), no Allianz Stadium, em Turim, em jogo único – decisão por pênaltis em caso de empate nos 90 minutos. Quem vencer pega o Bologna, que eliminou a Atalanta. Vamos descobrir, então, como chegam as equipes para este importante duelo?

LEIA MAIS: Galatasaray acusa José Mourinho, técnico do Fenerbahçe, de racismo

Como chega a Juventus

Eliminada precocemente na Champions e oito pontos atrás da líder Inter no Campeonato Italiano, a Juventus enxerga na Copa da Itália sua provável última chance de terminar a temporada 2024/25 com um título. Afinal, a Velha Senhora, maior campeã do torneio, com 15 conquistas, joga em casa e diante um time que vem em profunda crise.

Para este jogo, o técnico Thiago Motta voltará a ter o volante Douglas Luiz como desfalque. O brasileiro atuou por apenas 21 minutos contra o Cagliari, em vitória por 1 a 0 da Juve, mas voltou a se lesionar. Segundo comunicado do próprio clube, o jogador sofreu uma lesão de baixo grau no bíceps femoral da coxa esquerda. Não há, porém, previsão para retorno. Além de Douglas, Bremer, Cabal, Milik, Savona, Kalulu e Renato Veiga ampliam a lista de desfalques do ítalo-brasileiro.

Como chega o Empoli

A equipe do técnico Roberto D’Aversa vem em massiva crise. Afinal, não sabe o que é vencer ainda em 2025. O Empoli vem de 11 jogos seguidos sem saber o que é vencer, incluindo uma sequência de quatro derrotas nos últimos quatro jogos. Duas, aliás, foram goleadas (para Udinese e Atalanta).

Seu último gol, inclusive, foi exatamente contra a Juventus, em jogo da Serie A, em 2 de fevereiro – derrota por 2 a 1. Dessa forma, o time toscano chega como franco atirador para o duelo em Turim, já que procura sua primeira semifinal de Copa da Itália em sua história. Haas, Pellegri e Sazonov estão fora de combate, todos com lesões no joelho.

Juventus x Empoli

Quartas de final da Copa da Itália 2024/25 – jogo único

Data e horário: quarta-feira, 26/02/2025, às 17h (de Brasília)

Local: Allianz Stadium, em Turim (ITA)

Juventus: Di Gregorio; Weah, Gatti, Kelly e Cambiaso; Koopmeiners, Locatelli, Chico Conceição, McKennie e Nico González; Kolo Muani. Técnico: Thiago Motta

Empoli: Silvestri; De Sciglio, Goglichidze e Pezzella Gyasi, Grassi, Henderson e Cacace; Espósito, Maleh e Kouame. Técnico: Roberto D’Aversa

Árbitro: Francesco Fourneau (ITA)

Auxiliares: Alessio Berti (ITA) e Damiano Di Irio (ITA)

VAR: Francesco Meraviglia (ITA)

Onde assistir: NSports e Cazé TV

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.