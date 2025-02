City prepara reformulação: sete jogadores fora dos planos de Guardiola

O Manchester City prepara uma grande reformulação na próxima temporada. O técnico Pep Guardiola, que já renovou contrato com o clube, está confiante de que pode montar um time competitivo para brigar por títulos, mas, para isso, precisará liberar vários jogadores do elenco atual.

De acordo com informações da ‘Sky Sports’, sete jogadores já foram avisados de que não estão nos planos do treinador e podem buscar novos clubes: Ederson, John Stones, Mateo Kovacic, İlkay Gündoğan, Bernardo Silva, Jack Grealish e Kevin De Bruyne.

Guardiola reconhece a importância de cada um para os sucessos do City, mas acredita que já passaram do auge e não voltarão ao nível que apresentaram antes.

Enquanto isso, o clube já tem alvos no mercado de transferências. Entre eles estão o lateral da Juventus, Andrea Cambiaso, e o meio-campista do Torino, Samuele Ricci. O City já iniciou conversas com os agentes dos jogadores. Além disso, Florian Wirtz, do Bayer Leverkusen, também está na mira, mas enfrenta forte concorrência de outros gigantes europeus.

O City ocupa a 4ª posição da Premier League, com 44 pontos, e tem como principal objetivo buscar a classificação para a próxima Champions. Na atual edição, o time inglês acabou sendo eliminado pelo Real Madrid nos playoffs do mata-mata.

