Leonardo Jardim pede goleiro para disputar posição com Cássio no Cruzeiro

Após a eliminação para o América no Campeonato Mineiro, no último sábado, a entrevista coletiva do técnico Leonardo Jardim foi contundente. Entre outras declarações, ele afirmou que “ter investimento não é sinônimo de ter bons jogadores”. As palavras duras do treinador atingiram diretamente a diretoria, que agora se movimenta para atender aos pedidos do novo comandante.

A posição de goleiro está entre as que Jardim solicitou reforços. Cássio, um dos grandes nomes do futebol brasileiro na última década, tem cometido falhas recorrentes, embora não tenha sido o principal responsável pela eliminação no fim de semana. Mesmo assim, o treinador busca uma opção para disputar a titularidade.

A equipe do Jogada10 apurou que Gabriel Vasconcellos, do Vitória, está na mira do Cruzeiro. As negociações estão bastante avançadas, e uma definição pode ocorrer nas próximas horas.

Com a possibilidade de transferência, o goleiro não tem sido relacionado para os jogos do Vitória. Por exemplo, ele não estará no confronto contra o Maranhão-MA, nesta terça-feira (25), às 19h (horário de Brasília), pela primeira fase da Copa do Brasil.

Curiosamente, o Cruzeiro contratou Cássio no meio de 2024, em um momento de queda no Corinthians. Ele chegou com status de grande contratação e um alto salário, em torno de R$ 800 mil, além das luvas. No total, o camisa 1 recebe aproximadamente R$ 1 milhão por mês.

