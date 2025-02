Manchester United x Ipswich Town: onde assistir, escalações e arbitragem

Um confronto decisivo na luta para fugir da zona de rebaixamento da Premier League. Nesta quarta-feira (26), Manchester United e Ipswich Town se enfrentam às 16h30 (de Brasília), em Old Trafford, pela 27ª rodada do Campeonato Inglês. Apesar da distância, as equipes vivem momentos conturbados na competição e querem se afastar do Z-3.

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo na ESPN e Disney+ (streaming).

Como chega o Manchester United

O United faz mais uma temporada decepcionante e terá um confronto direto para se distanciar da zona de rebaixamento. Os Red Devils estão na 15ª posição, com 30 pontos, sendo 13 de vantagem para o próprio Ipswich Town, que abre a zona de rebaixamento.

Além disso, a equipe tem somente uma vitória nas últimas cinco rodadas e precisa voltar a vencer para, ao menos, estar na primeira metade da tabela da Premier League.

Ao mesmo tempo, o pressionado técnico Rúben Amorim terá uma série de desfalques para o jogo em Old Trafford. Isto porque Bayindir, Luke Shaw, Jonny Evans, Lisandro Martínez, Toby Collyer, Mason Mount, Kobbie Mainoo e Amad Diallo, são baixas confirmadas.

Como chega o Ipswich Town

Por outro lado, o Ipswich Town vive uma situação ainda mais delicada, porém menos decepcionante. Isto porque o objetivo do time sempre foi lutar pela permanência na Premier League. Dessa maneira, a equipe está na 18ª posição e abre o Z-3 com 17 pontos. Porém, o time viu o Wolves, 17º colocado, vencer na rodada passada e abrir cinco pontos de vantagem na luta contra o rebaixamento.

Além disso, o técnico Kieran McKenna terá duas baixas confirmadas para o jogo desta quarta-feira. Christian Walton e Chiedozie Ogbene, lesionados, desfalcam o time.

Manchester United x Ipswich Town

27ª rodada da Premier League 2024/25

Data e horário: quarta-feira, 26/02/2025, às 16h30 (de Brasília).

Local: Old Trafford, em Manchester (ING).

Manchester United: Onana; Yoro, De Ligt e Maguire; Dalot, Ugarte, Bruno Fernandes e Dorgu; Zirkzee e Garnacho; Höjlund. Técnico: Rúben Amorim.

Ipswich Town: Alex Palmer, Axel Tuanzebe, Dara O’Shea, Cameron Burgess, Leif Davis, Jack Taylor, Sam Morsy, Jaden Philogene, Omari Hutchinson, Sammie Szmodics, Liam Delap. Técnico: Kieran McKenna.

Árbitro: Darren England (ING).

Assistentes: Neil Davies (ING) e Akil Howson (ING).

VAR: Craig Pawson (ING).

