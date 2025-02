Ex-jogador comenta sobre Neymar na Seleção: ‘Abre espaço para os outros’

A primeira convocação da Seleção Brasileira em 2025 será na sexta-feira (7), para os duelos contra Colômbia e Argentina. E quem deve voltar a vestir a Amarelinha é Neymar. O atacante está desde 2023 sem ser convocado, após sofrer uma grave lesão no joelho.

Dessa forma, Felipe Melo, que fez sua estreia como comentarista da Globo durante participação no programa “Seleção sportv”, nesta terça-feira (25), acredita que o jogador não só deve ser convocado, como também deve começar de titular.

“Eu acho que o Neymar não pode faltar nessa convocação, e se fosse o treinador da seleção já começaria com ele como titular nos jogos, porque só a presença, a figura do Neymar dentro de campo, isso abre espaço para os outros atletas poderem trabalhar. Quando você tem uma referência como o Neymar, um cara que é temido pelos rivais, você não marca só com um. Você tem um, dois marcando, e às vezes até três fazendo uma soma para marcar o Neymar. Então quando você tira sua área um, dois, três de uma zona, abre espaço em outros lugares. E quando você tem um Brasil com jogadores que são muito rápidos para atacar espaço, como o Vinícius Júniori, Igor Jesus, que é muito rápido para atacar espaço, Raphinha, isso vai facilitar o trabalho dos outros”, disse.

Retorno de Neymar para o Brasil

Neymar voltou ao futebol brasileiro para defender o Santos há quase um mês. Neste período, aliás, o atacante atuou em seis partidas, ficando 432 minutos em campo. Além disso, marcou dois gols – entre eles o primeiro olímpico da carreira – e contribuiu com três assistências.

Aliás, sobre o retorno do jogador, Felipe Melo acredita que fez um bem para o atleta, que segundo ele, voltou a sorrir.

“Você vê a felicidade estampada no rosto do Neymar, com a esposa, com a filha, com os filhos, voltando para um lugar onde ele foi feliz, ao lado de familiares. Eu acho que isso é muito importante para a vida de um atleta, às vezes a gente não consegue entender o porquê do atleta não estar performando da maneira que se espera e a gente não entende que o atleta tem um problema, de repente, dentro de casa, um problema pessoal e isso faz com que o atleta não renda. Eu acho que essa volta do Neymar para o Santos o fez feliz novamente, principalmente essa estrutura familiar que ele demonstra ter hoje. Isso realmente faz com que o atleta entre dentro de campo e tenha a cabeça apenas em jogar futebol. Agora, como um craque que é o Neymar, fica tudo mais fácil”, afirmou.

Camisa 9 da Seleção

O novo comentarista da Globo aproveitou ainda para falar sobre uma posição que tem sido um problema na seleção brasileira: o 9. Assim, para ele, o jogador ideal para assumir a camisa é o Pedro, do Flamengo.

“O Pedro é um jogador completo, faz gol de cabeça, gol de letra, gol de bicicleta, de cavadinha. As pessoas acham, de repente, pela altura do Pedro… é falso lento, ele não é lento. Ele é um cara que é rápido, ele faz jogada às vezes você acha que ele vai chutar, ele corta, às vezes você acha que ele vai tocar na bola, ele faz um corta-luz. Então, para mim, o Pedro é o 9 da seleção brasileira. Voltando bem, a gente espera realmente que ele possa voltar bem, porque é complicado você ficar tanto tempo parado, mas sei que é um cara que, com certeza, se cuida muito. E se o Flamengo está comemorando, todo o staff está comemorando, é porque realmente ele já está curado e é o 9 da seleção, sem dúvida nenhuma”, disse.

Pedro sofreu uma ruptura no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo, quando estava pela Seleção Brasileira. O lance aconteceu durante um treino e o jogador se machucou sozinho. No entanto, em menos de seis meses após a cirurgia, ele iniciou nesta terça-feira (25), os trabalhos de preparação física para voltar a jogar.



