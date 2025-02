Nottingham Forest x Arsenal: onde assistir, escalações e arbitragem

Em um confronto direto do G4 da Premier League, o Arsenal visita o Nottingham Forest, no City Ground, nesta quarta-feira (26), às 16h30 (de Brasília), pela 27ª rodada. De um lado, os donos da casa ocupam a 3ª colocação, com 47 pontos, enquanto, do outro, os Gunners somam 53, na 2º posição.

Dessa forma, os visitantes chegam pressionados após o tropeço para o West Ham e tentam se recuperar para encostar no líder Liverpool (a atual diferença é de 11 pontos). Já o Nottingham é a sensação da competição, com boas atuações e campanha.

O confronto desta quarta-feira (26) terá a transmissão do Disney+ (serviço de streaming).

Como chega o Nottingham Forest

O técnico Nuno Espírito Santo terá todo o elenco à disposição, com exceção do brasileiro Carlos Miguel, que sentiu um incômodo na coxa esquerda e segue de fora. Nesse sentido, quem também pode desfalcar a equipe é o nigeriano Taiwo Awoniyi, que fraturou o nariz. Assim, o comandante português pode fazer uma alteração tática e voltar a colocar o time com três zagueiros.

Como chega o Arsenal

Os Gunners não terão Takehiro Tomiyasu, Bukayo Saka, Martinelli, Kai Havertz e Gabriel Jesus, todos lesionados. Além disso, Ethan Nwaneri é dúvida, enquanto Lewis-Skelly cumprirá suspensão. No histórico recente, aliás, o time de Londres levou a melhor em dez dos últimos quinze jogos.

Nottingham Forest x Arsenal

27ª rodada da Premier League

Data e horário: quarta-feira, 26/02/2025, às 16h30 (de Brasília).

Local: City Ground, em Nottingham (ING).

Nottingham Forest: Sels; Milenkovic, Murillo e Morato; Aina, Anderson, Yates e Neco Williams; Gibbs-White e Hudson-Odoi; Wood. Técnico: Nuno Espírito Santo

Arsenal: Raya, Timber, Saliba, Gabriel Magalhães e Calafiori; Partey, Odegaard e Rice; Nwaneri (Sterling), Merino e Trossard. Técnico: Mikel Arteta.

Árbitro: Andy Madley (ING)

VAR: Michael Salisbury (ING)

