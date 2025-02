Endrick admite idolatria por Cristiano Ronaldo

Ídolo de várias gerações, Cristiano Ronaldo segue sendo inspiração para os jovens jogadores, entre eles Endrick, atacante brasileiro de 18 anos que defende o Real Madrid, mesmo clube no qual o craque português marcou o nome na história, com 451 gols marcados em 438 jogos, e 14 títulos conquistados.

Em vídeo publicado por um de seus patrocinadores, Endrick fala sobre a idolatria no ex-camisa 7 merengue.

“Inspiração no esporte? Cristiano Ronaldo”, admite. Além disso, no mesmo vídeo, o jogador também fala sobre o pai ser uma de suas inspirações quando o assunto não é futebol.

Com 25 partidas pelo Real Madrid, Endrick chegou ao clube em julho de 2024 e em sua primeira temporada apresenta bons números. Com 400 minutos em campo, foram cinco gols marcados. Dessa maneira, o brasileiro tem uma média de um gol a cada 80 minutos, o colocando como jogador madridista que menos precisa de minutos para balançar as redes.

Além disso, Endrick também é o artilheiro da equipe na Copa do Rei, com três gols anotados. Por fim, o brasileiro vai a campo nesta quarta-feira (26), para o primeiro duelo da semifinal da competição, diante da Real Sociedad, fora de casa, às 17h30 (de Brasília).

