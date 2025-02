Rodrigo Muniz marca e garante vitória do Fulham sobre Wolves pela Premier League

O Wolverhampton se complicou ainda mais na fuga contra o rebaixamento. Nesta terça-feira (25), o Fulham venceu os Wolves por 2 a 1, pela 27ª rodada da Premier League, no Molineux. Sessegnon e Rodrigo Muniz marcaram para os visitantes, enquanto João Gomes fez o único gol da equipe do técnico Vitor Pereira, que teve mais posse de bola do que criatividade. A equipe do Oeste de Londres, aliás, aproveitou a desatenção do adversário no início das etapas para garantir a vitória.

Com o resultado, o Wolverhampton permanece na 17ª posição, com 22 pontos, cinco a mais que o Ipswich Town, primeiro na zona de rebaixamento. Do outro lado, o Fulham avança na tabela e vai à oitava colocação, com 42 pontos. Na próxima rodada da Premier League, os times voltam a campo no sábado (8/3). Os Wolves recebem o Everton, às 17h (de Brasília), no Molineux. Do outro lado, os Brancos encaram o Brighton, às 12h (de Brasília), no Falmer Stadium.

O jogo entre Wolves e Fulham

Mesmo jogando em casa, os Wolves tiveram uma surpresa nada legal no início de jogo. O Fulham encaixou um rápido ataque e abriu o placar com o lateral-esquerdo Sessegnon. O atacante Rodrigo Muniz, aliás, deu origem ao lance. Depois disso, os Lobos buscaram tomar o controle do jogo. Os Cottagers, entretanto, não conseguiram criar tantas situações de gol após abrir o placar. Aos 17 minutos, os Wolves chegaram ao empate após grande jogada pela lateral esquerda. O ex-Flamengo, João Gomes, aproveitou a sobra e anotou um golaço no Molineux.

Depois disso, a equipe do técnico Vitor Pereira buscou reter a posse de bola e propor o jogo. No entanto, encontrou dificuldades para criar jogadas. A melhor chance aconteceu em chute de Matheus Cunha. Do outro lado, o time de Marco Silva procurou sair nos contra-ataques, porém também não teve êxito. Um duelo mais da garra do que na técnica.

A segunda etapa começou igual ao início do primeiro tempo. Logo no primeiro minuto, Adama Traoré deu um passe em profundidade para Rodrigo Muniz fazer uma cavadinha e colocar os visistantes novamente na frente no placar. Um golaço. Em seguida, os Wolves tiveram que retomar de novo um controle de jogo. Porém, teve dificuldades para superar o bloqueio defensivo dos adversários. O Fulham também não conseguiu puxar ataques verticais. Raúl Jiménez e Andreas Pereira tiveram chances de ampliar o placar, mas desperdiçaram. Um confronto mais brigado do que aberto. No fim, uma vitória importante para o time de Marco Silva, enquanto Vitor Pereira terá que mudar postura do time com campanha irregular.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.