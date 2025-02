Time da terceira divisão surpreende, vence o Bremen e chega à semifinal da Copa da Alemanha

O Arminia Bielefeld protagonizou uma grande zebra nesta terça-feira (25). Afinal, a equipe da terceira divisão alemã venceu o Werder Bremen, da elite, por 2 a 1, e avançou às semifinais da Copa da Alemanha após dez anos. Worl e Malatini, contra, marcaram os gols do triunfo, com Burke descontando. Agora, o time aguarda o sorteio para saber quem enfrentará na próxima fase. Stuttgart e Bayer Leverkusen já estão classificados. O outro sairá do confronto entre RB Leipzig e Wolfsburg, que jogam nesta quarta (26).

As duas equipes voltam a campo no próximo fim de semana. O Bremen recebe o Wolfsburg às 11h30 (de Brasília) de sábado (1), enquanto o Bielefeld encara o time B do Stuttgart, no domingo (2).

Em casa, o Arminia Bielefeld foi melhor nos primeiros 45 minutos. Contudo, somente na reta final que saíram os gols. Aos 35, Worl roubou a bola pela esquerda, avançou e bateu colocado para marcar um lindo gol. Logo em seguida, Malatini foi cortar cruzamento da direita e mandou contra o patrimônio.

Na etapa final, o Bremen voltou com mais vocação ofensiva e marcou logo aos dez minutos com Burke, aproveitando jogada de Leonardo Bittencourt. O gol animou a equipe visitante. Contudo, ela não teve qualidade para furar o bloqueio defensivo do adversário. Somente nos acréscimos que o time acordou, mandando uma bola no travessão e quase levando a partida para a prorrogação. No último lance, o Bielefeld fez o terceiro, porém o gol foi anulado por falta de Grodowski no início do lance.

