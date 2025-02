Tottenham x Manchester City: onde assistir, escalações e arbitragem

Dia de jogo grande na Premier League 2024/25. Nesta quarta-feira (26), Tottenham e Manchester City se enfrentam às 16h30 (de Brasília), em partida válida pela 27ª rodada do Campeonato Inglês. A bola rola no Hotspur Stadium, em Londres, e coloca frente a frente duas equipes do ‘Big Six’ que ainda sonham com uma vaga nas próximas competições europeias.

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo na ESPN e Disney+ (streaming).

LEIA MAIS: City prepara reformulação: sete jogadores fora dos planos de Guardiola

Como chega o Tottenham

O Tottenham atravessou um péssimo momento na Premier League e despencou na tabela. No entanto, a equipe vem de três vitórias consecutivas e ainda sonha com uma vaga nas próximas competições europeias. O time está na 13ª posição, com 33 pontos, 11 a menos que o Newcastle, em 5º lugar, que garante vaga na Liga Europa.

Além disso, o time segue com alguns problemas no elenco. Radu Dragusin, Dominic Solanke, Richarlison, Cristian Romero e Micky van de Ven, lesionados, são baixas confirmadas.

Por fim, o atacante Timo Werner, em recuperação de lesão, é tratado como dúvida.

Como chega o Manchester City

Por outro lado, o City começou a 27ª rodada no G-4 da Premier League, que garante uma vaga na próxima edição da Champions, mas viu o Chelsea vencer seu compromisso e assumir a posição. Assim, o time comandado por Pep Guardiola está na 5ª posição, com 44 pontos, dois a menos que os Blues.

Ao mesmo tempo, o City vem de duas derrotas nas últimas três rodadas da Premier League, além da eliminação nos playoffs da Champions. Dessa maneira, o clube já planeja uma reformulação no elenco, com ao menos sete nomes em uma ‘barca’ que está de saída.

Para o jogo desta quarta-feira, a grande dúvida fica por conta do artilheiro Haaland. Além disso, Rodri, Oscar Bobb, Manuel Akanji e John Stones, lesionados, seguem como desfalques.

Tottenham x Manchester City

27ª rodada da Premier League 2024/25

Data e horário: quarta-feira, 26/02/2025, às 16h30 (de Brasília).

Local: Tottenham Hotspur Stadium, em Londres (ING).

Tottenham: Vicario; Porro, Danso, Davies, Spence; Maddison, Bentancur, Sarr; Kulusevski, Johnson, Son. Técnico: Ange Postecoglou.

Manchester City: Ederson; Rico Lewis, Khusanov, Rúben Dias e Gvardiol; Nico González e Kovacic; Savinho, Bernardo Silva e Doku; Marmoush. Técnico: Pep Guardiola

Árbitro: Jarred Gillett (ING).

Assistentes: Ian Hussin (ING) e Darren Cann (ING).

VAR: Graham Scott (ING).

