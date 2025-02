Real Sociedad x Real Madrid: onde assistir, escalações e arbitragem

Dia de semifinal na Copa do Rei da Espanha. Nesta quarta-feira (26), Real Sociedad e Real Madrid se enfrentam às 17h30 (de Brasília), pelo jogo de ida do principal torneio mata-mata do futebol espanhol. A bola rola na Reale Arena, em San Sebastián. O segundo duelo está marcado somente para o dia 1º de abril, no Santiago Bernabéu. Quem avançar enfrentará Barcelona ou Atlético de Madrid. A final será em jogo único e campo neutro.

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo no Disney+ (streaming).

LEIA MAIS: City prepara reformulação: sete jogadores fora dos planos de Guardiola

Como chega a Real Sociedad

A Real Sociedad vai tentar surpreender o Real Madrid e conquistar um bom resultado diante de seus torcedores. A Copa do Rei é tratada como uma boa oportunidade do time conquistar um título nesta temporada. Isto porque a equipe está longe das primeiras posições do Campeonato Espanhol e vai encarar o Manchester United nas oitavas de final da Liga Europa.

Para o duelo desta quarta-feira, o desfalque de última hora deve ficar por conta do zagueiro Aguerd, que sentiu dores na vitória por 3 a 0 sobre o Leganés, em La Liga, e pode ser baixa para o duelo contra os merengues. Além disso, o meia Susic, ainda se recupera de um desconforto muscular e também deve seguir fora.

Como chega o Real Madrid

Por outro lado, o Real Madrid chega mais uma vez para brigar pelo título da competição. A equipe garantiu a classificação nas oitavas de final da Champions ao eliminar o Manchester City e está empatada na liderança do Campeonato Espanhol com o Barcelona.

Contudo, é possível que o time tenha alterações para o jogo desta quarta-feira. Courtois, que vem sendo poupado nas copas, é a primeira baixa. Além disso, Éder Militão, Carvajal e Mbappé foram desfalques no treino desta terça-feira (25), na véspera da partida.

No entanto, Mbappé trata um pequeno problema dentário e o técnico Carlo Ancelotti afirmou durante entrevista coletiva que o atacante estará à disposição para o jogo desta quarta-feira. Mas existe a possibilidade de Endrick começar entre os titulares.

Real Sociedad x Real Madrid

Semifinal da Copa do Rei da Espanha 2024/25 – (jogo de ida)

Data e horário: quarta-feira, 26/02/2025, às 17h30 (de Brasília).

Local: Reale Arena, em San Sebastián (ESP).

Real Sociedad: Álex Remiro; Aramburu, Zubeldia, Martin, Javi López; Zubimendi, Olasagasti, Marín; Kubo, Oyarzabal e Sergio Gómez. Técnico: Imanol Alguacil.

Real Madrid: Lunin; Lucas Vázquez, Asencio, Rüdiger, Fran García; Tchouaméni, Ceballos, Bellingham; Vini Jr, Endrick e Rodrygo. Técnico: Carlo Ancelotti.

Árbitro: José Maria Sanchez Martinez (ESP).

VAR: Jorge Figueroa Vázquez (ESP).

Onde assistir: Disney+ (streaming).

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.