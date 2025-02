Copa da Itália: Inter derrota a Lazio e fará clássico com o Milan na semifinal

Teremos Derby della Madonnina na semifinal da Copa da Itália. Nesta terça-feira (25), apesar de sofrer pressão com seu time reserva, a Inter de Milão bateu a Lazio por 2 a 0, no San Siro, em Milão, e garantiu classificação para a próxima fase, onde encara ninguém menos que o Milan. Arnautovic, com um golaço, e Çalhanoglu fizeram os gols dos Nerazzurri, que deixam a equipe da capital pelo caminho e seguem vivos na busca pelo décimo título da Copa da Itália.

O jogo

A primeira grande chance do jogo foi dos visitantes. Isaksen disparou pela esquerda e chutou cruzado. Martinez, que substitui o lesionado Yann Sommer, se esticou todo para defender na ponta dos dedos. O duelo se repetiu aos 32′. O próprio dinamarquês – agora pelo lado direito – cortou para dentro e chutou de canhota, fazendo Martinez defender novamente no limite. Mas a Inter de Milão não era a favorita à toa.

Afinal, Arnautovic colocou o time Nerazzurri na frente com um verdadeiro golaço. Após cobrança de escanteio, a zaga afastou e o camisa 8 pegou de primeira, de fora da área, anotando um gol de placa no San Siro, aos 41′. Foi, aliás, o único chute a gol da Inter nos primeiros 45 minutos.

Na etapa final, a Lazio foi de vez para cima, dominando a posse de bola e as chances de gols, ainda que sem muitas oportunidades claras. A pá de cal para o time da capital foi aos 30′, quando Corrêa foi derrubado por Gigot dentro da área. O árbitro Michael Fabbri um trança pé no atacante argentino, marcando pênalti. Çalhanoglu foi para a bola e, com perfeição, dobrou a vantagem, fechando o caixão da Lazio e colocando a Inter, dessa forma, em mais uma semifinal.

Próximos passos de Inter de Milão e Lazio

Agora, a Inter enfrenta o arquirrival Milan na semi, ainda sem data definida. A tendência é que os duelos (o outro é entre Bologna e o vencedor de Juventus x Empoli) de semifinais ocorram na primeira semana de abril.

Após a classificação, a Inter se volta para um dos jogos mais importantes do ano. Visita o Napoli, em jogo com cara de final de campeonato. Isso porque a equipe de Simone Inzaghi lidera a Serie A com 57 pontos, um a mais que os próprios napolitanos. O duelo em questão ocorre neste sábado (1º de março), às 14h (de Brasília), e vale pela 27ª rodada.

Já a Lazio, que se despede da Copa da Itália, também não tem vida fácil pela frente na Serie A. Afinal, encara o Milan, sétimo colocado (41 pontos), também fora de casa e pela #27. A equipe da capital vem em quinto, com 47 pontos e ainda sonha com vaga na Champions League.

