Atlético busca empate contra o Barcelona nos acréscimos e deixa tudo aberto na Copa do Rei

A semifinal da Copa do Rei da Espanha começou em grande estilo. Em jogo eletrizante no Estádio Olímpico Lluís Companys, o Atlético de Madrid buscou nos acréscimos o empate por 4 a 4 contra o Barcelona e segue vivo no principal torneio mata-mata do futebol espanhol. Com apenas cinco minutos de jogo, o Atléti abriu 2 a 0 no placar, com gols de Julián Álvarez e Griezmann. Porém, o time catalão buscou a virada ainda no primeiro tempo, com gols de Pedri, Cubarsí e Iñigo Martínez. Já na segunda etapa, Lewandowski saiu do banco de reservas para ampliar a vantagem do Barça, mas Llorente descontou para os visitantes. Já nos acréscimos, Sörloth confirmou o empate para os Colchoneros.

A decisão da vaga acontecerá somente no próximo dia 2 de abril, às 16h30 (de Brasília), em Madri. Quem avançar encara o vencedor do confronto entre Real Sociedad e Real Madrid na outra semifinal.

Com o grande jogo, Barcelona e Atlético de Madrid confirmaram a grande fase na temporada. O time catalão, apesar da decepção de deixar a vitória escapar, chegou a 14 partidas de invencibilidade. Além de estar classificado para as oitavas de final da Champions, o Barça lidera o Campeonato Espanhol com os mesmos 54 pontos do vice-líder Real Madrid.

Por outro lado, o Atlético de Madrid não perde há nove jogos e está vivo para buscar a vaga na final da Copa do Rei. Além disso, os Colchoneros também estão classificados para as oitavas de final da Champions e na briga pelo título de La Liga, com somente um ponto a menos que o líder Barça.

Barcelona x Atlético de Madrid

Os times protagonizaram um primeiro tempo eletrizante. Com apenas cinco minutos, o Atlético de Madrid já havia finalizado três vezes e abriu 2 a 0 no placar, com gols de Julián Álvarez e Griezmann. O Barcelona sentiu o golpe, mas aos poucos passou a controlar o jogo e reagiu. Pedri descontou após uma bela tabela entre Koundé e Yamal. Além disso, Raphinha brilhou com duas cobranças de escanteio precisas, com assistências para os gols de Cubarsí e Iñigo Martínez.

O segundo tempo manteve um bom nível, mas sem a intensidade da primeira metade. O Barcelona continuou superior e criou mais chances, mas o Atlético soube explorar os contra-ataques. Em um deles, Griezmann ficou cara a cara com Szczesny, que fez uma defesa crucial para evitar o empate. No entanto, Lamine Yamal fez uma linda jogada individual espetacular e serviu Lewandowski, que havia acabado de sair do banco. O polonês somente empurrou para o gol e ampliou a vantagem para os donos da casa. Já na reta final do jogo, Llorente descontou para o Atlético de Madrid e Sörloth, que também saiu do banco de reservas, confirmou o empate nos acréscimos.

