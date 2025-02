Barcelona x El Nacional: onde assistir, escalações e arbitragem

Barcelona e El Nacional decidem uma vaga à terceira fase eliminatória da Libertadores. Neste duelo de equatorianos, o Barcelona tem vantagem. Afinal, venceu fora de casa, em Quito, por 1 a 0. Assim, nesta quarta-feira, 26/2, às 21h30, no Monumental, em Guayaquil, tenta fazer valer o fator casa para garantir presença na próxima fase. O El Nacional (quarta maior torcida do país), caso vença por um gol, leva a decisão para os pênaltis. Vencendo por dois gols, avança. O vencedor deste mata-mata pegará o vencedor de Corinthians x Universidad Central da Venezuela (na ida, 1 a 1).

Onde assistir

Os canais ESPN e Disney+ transmitem a partir das 21h30 (de Brasília).

Como está o Barcelona

Muito satisfeito com o comportamento do time na vitória do jogo de ida, o técnico Segundo Castillo não tem problemas de lesão ou suspensão e, assim, vai manter a escalação. Um dos destaques do Barcelona, o brasileiro Leonai Souza lembra que, embora jogue em casa e pelo o empate, a atenção precisa ser total. Afinal, o time tem mostrado algumas deficiências ofensivas.

“Temos de melhorar a pontaria para fazer os gols. A maior virtude que teremos será propor o nosso jogo. Teremos a vantagem de jogar em casa e da nossa torcida.”

Como está o El Nacional

O El Nacional tem três desfalques: Rivera, que sofreu uma concussão no jogo do fim de semana contra a Católica, pelo Equatoriano, além de Branda e Pazmiño, machucados. Todos foram reservas no jogo de ida. Como o treinador Omar Asad ainda não confirmou a escalação, tudo indica que ele manterá a base do jogo de ida.

BARCELONA X EL NACIONAL

2ª fase eliminatória da Libertadores (jogo de volta)

Data e horário: 26/2/2025, 21h30 (de Brasília)

Local: Monumental, Guayaquil (EQU)

BARCELONA: Contreras; Carabalí, Álex Rangel, Vallecilla e Mario Pineida; Leonai Souza, Jhonny Quiñónez, Joaquín Valiente, Brian Oyola e Janner Corozo; Octavio River. Técnico: Segundo Castillo

EL NACIONAL: Cabezas; Carabali, Bedoya, Flor e Mejía; Chala, Cevallos, Olmedo e Guisamano; Fidel Martínez e Ledesma.Técnico: Omar Asad

Árbitro: Esteban Ostojich (URU)

Auxiliares: Nicolás Tarán e Martín Soppi(URU)

VAR: Leodán González (URU)

