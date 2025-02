Torcida do Corinthians esgota ingressos para decisão na Libertadores

O Corinthians terá a primeira decisão do ano nesta quarta-feira (26). O Timão entra em campo para encarar a Universidad Central, da Venezuela, pelo jogo de volta da segunda fase preliminar da Copa Libertadores. O clube alvinegro precisa de uma vitória para avançar no torneio e contará com o apoio massivo da Fiel na Neo Química Arena.

A torcida corinthiana esgotou todos os ingressos disponíveis para a partida. Os sócios-torcedores reservaram os mais de 40 mil lugares para o confronto. Com isso, não sobraram entradas para serem comercializadas para o público geral. O clube informou que quem ainda tiver interesse em ir ao jogo deve ficar de olho na plataforma, já as reservas que não tiverem pagamento efetuados retornarão ao sistema.

Após o empate em 1 a 1 na Venezuela, o Corinthians precisa de uma vitória dentro de casa para se classificar. Quem passar, encarará o vencedor do duelo de equatorianos entre El Nacional e Barcelona de Guayaquil.

