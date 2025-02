Messi e Suárez são multados por confusão em jogo na MLS

Os jogadores do Inter Miami, Lionel Messi e Luis Suárez, receberam multa da Major League Soccer (MLS) por confusão no empate da equipe com o New York City em 2 a 2, no último sábado (22), pela estreia no torneio nacional.

Messi passou a partida reclamando de faltas, em especial de uma de Tanasijevic em Luis Suárez, pedindo a expulsão do defensor do New York City. Ao final do duelo, o argentino dirigiu-se ao árbitro Alexis Da Silva e o chamou de “cagão”. Pela atitude, recebeu cartão amarelo.

Porteriormente, ao deixar o campo, ele discutiu com um membro da comissão técnica do time adversário e segurou o homem pelo pescoço. Já o atacante uruguaio também segurou pelo pescoço um zagueiro do New York durante uma discussão no intervalo da partida.

Assim, segundo o portal “El Comercio”, o Comitê Disciplinar da Liga de Futebol dos Estados Unidos, Messi e Suárez “violaram a política de colocar as mãos no rosto/cabeça/pescoço de um adversário”. Mas os valores das multas não foram revelados.

