Palmeiras e Bragantino finalizam troca de Fabinho por Lucas Evangelista

Palmeiras e Bragantino chegaram a um acordo para uma troca envolvendo dois jogadores. Na noite desta terça-feira (25), os clubes fecharam o negócio que manda o volante Fabinho ao Massa Bruta, por empréstimo até o fim do ano, e traz, em definitivo, o meia Lucas Evangelista ao Verdão. Agora as partes realizarão a troca de documentos para concluir a transação.

Evangelista chega ao Palmeiras em um negócio que envolveu transações anteriores. O clube iria desembolsar 4 milhões de euros para contratar o jogador. Porém, o Verdão irá abater 2,5 milhões de euros previstos em metas do contrato de Jhon Jhon. Com isso, mais o empréstimo, o Alviverde irá pegar 1,5 milhão de euro no negócio. O jornalista André Hernan, do Portal “Uol”, divulgou as informações.

Fabinho é cria da base alviverde e já atuou 90 vezes com a camisa do Palmeiras, sendo sete em 2025. O volante marcou um gol e tem contrato com o clube até 2027. Já Evangelista é um dos grandes nomes da história do Bragantino nos últimos anos. O jogador estava no Massa Bruta desde 2020, onde atuou em 213 partidas, com 15 gols e 18 assistências.

