Nos pênaltis, Alianza, em plena Bombonera, elimina o Boca da Libertadores

O Alianza de Lima eliminou o Boca Juniors na Libertadores 2025. No jogo de volta da 2ª fase eliminatória, nesta terça-feira, 25/2, em plena La Bombonera, os Xeneizes venceram por 2 a 1. Com isso, devolveram a derrota no Peru, levando a decisão para as penalidades. Mas, nas cobranças, deu Alianza: 5 a 4. O Boca saiu na frente num gol contra de Trauco. Barcos empatou ainda no primeiro tempo. Na etapa final, Zenón fez o segundo gol. O Boca teve várias oportunidades para fazer o terceiro, mas não conseguiu. Nas cobranças, todos acertaram até a décima, quando Velasco chutou e o goleiro Viscarra defendeu.

O próximo adversário do Alianza será o Iquique, que eliminou os colombianos do Santa Fé nos pênaltis. No tempo normal, o Santa Fé venceu por 2 a 1, com a vitória sendo confirmada aos 51 minutos da etapa final. Assim, devolveram a derrota por 2 a 1 no Chile. Contudo, nas penalidades, o Iquique venceu por 5 a 4.

Tudo igual no primeiro tempo

O gol contra de Trauco logo aos seis minutos, quando o ex-Flamengo tentou cortar um cruzamento do lateral-esquerdo Saracchi e mandou contra sua rede, tranquilizou o Boca. Afinal, naquele momento, já tirava a vantagem do Alianza. Contudo, o time peruano, em seu primeiro bom ataque, empatou o duelo. Aos 19 minutos, Ceppelini cruzou da direita e Barcos, ganhando da marcação, deu um tiro de cabeça, sem chance para Marchesín.

O Boca manteve o maior volume. Mas a grande chance da metade final da etapa foi do Alianza. Um lançamento em profundidade pegou Castillo livre de marcação pela esquerda. O atacante entrou na área e tentou driblar Marchesín, mas o goleiro ex-Grêmio conseguiu ficar com a bola, em lance muito arrojado.

Boca vence, mas decisão vai aos pênaltis

Em desvantagem, o Boca iniciou o segundo tempo pressionando. Quase marcou antes do primeiro minuto em chute de Cavani desviado na zaga e que ainda bateu na trave. Pouco depois, Viscarra fez ótima defesa em chute de Zenón. A pressão surtiu efeito. Aos 13, após escanteio da direita, Rojo cabeceou no travessão e, na sobra, Zenón finalizou para recolocar o Boca na frente. Quase em seguida, uma confusão envolvendo Merentiel (Boca) e Lavandeira causou empurra-empurra, quatro minutos de interrupção e cartões para Merentiel e Saracchi e dois do Alianza: Gaibor e Garcês, além de expulsões de um auxiliar de cada time.

Animado, o Boca se lançou em busca do terceiro gol. Aos 25, quase saiu. Cavani, na área, chutou para defesa parcial de Velasco. Na sobra, Herrera fuzilou para nova defesa do goleiro dos peruanos. A pressão seguiu até o fim e foi insana nos acréscimos. Primeiramente, Giménez mandou uma no travessão. Depois, no último lance do jogo, após confusão na área, Cavani ficou com a bola a meio metro do gol e sem goleiro. Mas ele se enrolou. Primeiramente, furou a bola e ela passou por suas duas pernas e não entrou. Um dos gols mais perdidos dos últimos anos. Em seguida, o goleiro Brey entrou na vaga de Marchesín apenas para as cobranças de pênaltis, e o jogo logo terminou. Hora das penalidades. Deu Alianza.

Nos pênaltis, deu Alianza

Para o Alianza: Guerrero, Gaibor, Trauco, Noriega, Lavandeira acertaram;

Para o Boca: Rojo, Cavani, Alarcón, Giménez acertaram; Viscarra defendeu a cobrança de Velasco

BOCA JUNIORS 2X1 ALIANZA LIMA – Nos pênaltis, Alianza 5 a 4

Libertadores 2025 – 2ª fase – Jogo de volta

Data: 25/2/2025

Local: La Bombonera, Buenos Aires (ARG)

BOCA JUNIORS: Marchesín (Brey, 53’/2ºT); Advíncula, Battaglia, Rojo e Saracchi (Blanco, 29’/2ºT); Delgado, Herrera (Alarcón, 29’/2ºT) e Zenón; Palacios (Velasco, 33’/2ºT), Cavani e Merentiel (Giménez, 33’/2ºT). Técnico: Fernando Gago

ALIANZA: Viscarra; Enrique, Zambrano, Garcês e Trauco; Noriega, Lavandeira e Ceppelini (Gaibor, 33’/1ºT); Castillo, Quevedo (Cantero, 12’/2ºT) e Hernan Barcos (Guerrero, 33’/2ºT). Técnico: Nestor Gorosito

Gols: Trauco, contra, 6’/1ºT (1-0). Hernán Barcos, 19’/1ºT (1-1); Zenón, 13’/2ºT (2-1)

Árbitro: Piero Maza (CHI)

Auxiliares: Claudio Urrutia e Juan Serrano (CHI)

VAR: Juan Lara (CHI)

Cartões Amarelos: Merentiel, Saracchi, Giménez (BOC); Noriega, Garcês, Gaibor, Guerrero (ALZ)

