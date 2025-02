Jogador brasileiro de 19 anos morre no futebol inglês

O jogador brasileiro Vinicius Desouza, de 19 anos, faleceu na última segunda-feira (24), na Inglaterra. Vini atuava nas categorias de base do Warrington Town, da sexta divisão local. As causas da morte não foram reveladas.

Vini nasceu no Brasil, mas fez toda a sua carreira em Portugal. Depois, se transferiu para o clube inglês e chegou a treinar junto com o time principal. Nesta temporada, atuou em 13 jogos com o time Sub-21, na Liga de Desenvolvimento.

Em uma publicação, o Warrington lamentou o falecimento do jogador e desejou os sentimentos à família. O clube descreveu o brasileiro como artilheiro dos “gols mais espetaculares”. Os companheiros de time também lamentaram a partida do amigo.

“Vini era um jogador muito amado e valorizado em nosso time. Ele cresceu em seu tempo em Warrington, e os rapazes tinham muito respeito por ele. Ele era um jogador de muito talento e habilidade, tinha grande impacto conosco e estava ganhando espaço para treinar e jogar com o time profissional. Sentiremos sua falta no campo, mas ainda mais no vestiário e fora do futebol”, escreveu Sam Smith.

