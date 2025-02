Fernando Gago descarta pedir demissão no Boca Juniors

Diante da impactante eliminação na Libertadores e o início modesto de Fernando Gago no Boca Juniors, uma possível saída do cargo de treinador entrou em pauta na coletiva após a derrota, nos pênaltis, para o Alianza Lima.

Além de elogiar o desempenho no tempo normal de seus comandados, Gago entende que o trabalho apresenta caráter de evolução. Por isso, a ideia de não prosseguir no comando boquense, de sua parte, está descartada:

“Me sinto 100% com forças (para continuar). Queremos uma chance de recuperação o quanto antes. É uma situação incômoda. Mas vamos seguir Mas vamos seguir trabalhando. Gostei da equipe hoje, geramos situações. Até o último momento, tivemos situações. Temos que fazer uma autocrítica e, a partir disso, seguir trabalhando.”

“(A eliminação) É um golpe duríssimo. Era um sonho que tínhamos, uma partida que merecíamos ganhar. Tivemos muitas situações, mas não aconteceu. É uma dor, uma tristeza muito grande que temos no vestiário, no torcedor, entre nós, pelo sonho que tínhamos. Vamos seguir trabalhando e, a partir daí, seguir crescendo”, agregou.

Troca para as penalidades

No último minuto do tempo regulamentar, antes das penalidades, chamou a atenção a troca de goleiros com Marchesín dando lugar a Leandro Brey. Sobre isso, o comandante da equipe de La Boca entende que, além do talento do atual reserva em disputas do tipo, o arqueiro reserva se mostra “mais acostumado as análises” dos batedores adversários no trabalho diário:

“Tudo o que trabalhamos é estudado. Lea (Brey) está mais acostumado as análises. Não nos esqueçamos que, contra o Newell’s, ele pegou um (pênalti). É um goleiro que tem números muito bons em defesas de pênatis. Agustín (Marchesín) também tomou essa decisão (de pedir pra sair) com base no trabalho, no que estava conversado.”

Apesar da eliminação precoce na Liberta, ficando de fora também da Sul-Americana, o Boca Juniors ainda tem uma competição além das fronteiras da Argentina para disputar em 2025. Isso porque o clube de Buenos Aires estará na disputa do Mundial de Clube, nos Estados Unidos, onde ocupa o Grupo C com Auckland City, Bayern de Munique e Benfica. Nesse sentido, a estreia na competição ocorre em 16 de junho, contra o Benfica, no Hard Rock Stadium.

