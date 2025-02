Neymar mira retorno à Seleção para atingir primeiras metas no Santos

Desde que retornou ao Santos, Neymar tinha metas pessoas a serem batidas. E pode-se dizer que o craque vem se saindo muito bem. Afinal, ele já ultrapassou os minutos jogados pelo Al-Hilal, além de já somar mais participações de gols no Peixe do que no time saudita. Agora, o atacante caminha para voltar a figurar na lista de convocados da Seleção Brasileira.

Neymar é observado de perto pela comissão técnica da Seleção Brasileira desde que voltou ao Peixe. Na estreia, contra o Botafogo-SP, o auxiliar de Dorival Júnior, Lucas Silvestre, foi à Vila Belmiro para observar o camisa 10. O treinador do Brasil junto com seus auxiliares também mantém contato constante com o Santos e com os profissionais que trabalham diretamente com o astro.

A grande preocupação era se o atacante conseguiria retornar para a Seleção já como titular. Contudo, os 430 minutos jogados com a camisa do Santos até aqui, sem lesões e mostrando poder decisivo, fazem com que o atacante seja um concorrente direto entre os 11 iniciais da Seleção Brasileira.

A última vez que o craque jogou pela Seleção Brasileira foi em outubro de 2023, na derrota por 2 a 0 para o Uruguai. O camisa 10 atuou por 45 minutos na partida. O embate também marcou a grave lesão em seu joelho direito.

Caso seja convocado nesta Data-Fifa, Neymar voltará contra dois adversários muito difíceis no próximo mês: Colômbia, no Mané Garrincha e Argentina, em Buenos Aires.

Projeto Neymar a todo vapor

Contudo, a convocação também vai significar que o ”Projeto Neymar” no Santos vem dando muito certo. O craque vem atingindo todas as suas metas pessoais desde o seu retorno, deixando com que o torcedor do Peixe sonhe com sua permanência por mais tempo.

Os primeiros objetivos eram simples. Voltar a receber o carinho da torcida e reencontrar a paixão por jogar futebol, melhorar a forma física e ritmo de jogo, ganhar uma sequência e, por fim, ser convocado para a Seleção Brasileira.

O próximo objetivo de Neymar, entretanto, será no domingo (02/03), quando o Santos encara o RB Bragantino, na Vila Belmiro, às 20h45, pelas quartas de final do Campeonato Paulista. O craque, aliás, é a grande esperança da equipe de avançar para a semifinal do Estadual neste duelo único.

