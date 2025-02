Guardiola dá entrada nos papéis do divórcio e ‘usa’ advogado para evitar batalha judicial

Separados há mais de um mês, Pep Guardiola e Cristina Serra decidiram seguir adiante e deram entrada nos papéis do divórcio. Há inclusive quem relacione este doloroso processo, após 30 anos de relação, às oscilações de uma das temporadas mais atípicas da carreira do treinador. E também por isso, o ex-casal está disposto a evitar desgastes ainda maiores e mais árduos até a separação definitiva.

Fontes próximas garantem que o ex-casal está determinado a evitar uma batalha judicial a todo custo, a fim não só de manter uma relação amigável como especialmente preservar seus filhos. Nesse sentido, Guardiola e Serra entenderam que o melhor caminho seria usar o mesmo advogado durante todo processo de divórcio – e assim o fizeram.

Ainda de acordo com Lorena Vazquez, conhecida como ‘Mamarazzis’, os dois deram início ao processo de divórcio entre o final da semana passada e o início desta. Ou seja, seis semanas após a notícia do término. A repórter ainda voltou a vincular a decisão da separação à extensão contratual de Pep com o Manchester City, até 2027. Algo denominado como “negligência” por parte do treinador.

A mídia espanhola tem tratado o assunto com fervor também pelos valores astronômicos envolvidos no processo. Vale frisar que o treinador tem uma fortuna estimada em 117 milhões de euros (mais de R$ 730 milhões na cotação atual).

Renovação de Guardiola com City

Pep tinha vínculo com o Manchester City, clube que comanda desde 2016, somente até junho do ano passado, mas decidiu renová-lo em novembro. Em uma decisão que lhe custou parte importante da vida pessoal, o técnico assinou com os ingleses por mais duas temporadas, ou seja, até o final das competições de 2026/27.

O jornal espanhol Sport atribuiu esse acordo com o City ao fim da união de 30 anos com Cristina Serra. Isso porque a estilista havia combinado com técnico que a família deixaria a Inglaterra em 2025, conforme programado na última renovação. Ela, inclusive, já vinha passando mais tempo em Barcelona junto aos filhos – o que contribuiu para o distanciamento dos dois.

Há tempos que Serra não escondia sua insatisfação com o excesso de dedicação do técnico à carreira, negligenciando, em sua visão, a vida familiar. Após a renovação, Cristina entendeu que seguiria perdendo espaço na relação e chegou ao limite.

Não é possível cravar até que ponto os problemas pessoais interferem nas oscilações profissionais à frente do City, porém o abatimento é notório. Eliminado da Champions League ainda nos playoffs e quinto colocado na Premier League, Pep admite o clima de ‘fim de ciclo’ do time.

O City perdeu quatro dos últimos seis jogos, com 14 gols sofridos contra dez marcados. Os reveses mais duros certamente foram os que custaram a vaga às oitavas de final da Champions, para o Real Madrid, no agregado de 6 a 3.

“Um pouco sim (fim de ciclo). Nem tudo dura para sempre. Ganhamos seis títulos da Premier League em sete anos, e na Champions chegamos às quartas, semifinais e final em todos os anos”, disse.

Relacionamento com Cristina Serra

Pep e Cristina se conheceram em Barcelona e estavam juntos desde 1994, mas só oficializaram a união 20 anos depois, em 2014, durante uma cerimônia privada. Juntos, os dois criaram três filhos: Maria, de 24 anos, Marius, de 22, e Valentina, de 17. A relação entre eles inspirava fãs principalmente na Espanha, em que constantemente eram tratados como “referência” nos assuntos relacionados à vida amorosa.

