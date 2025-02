São Paulo empresta Ly ao Retrô-PE e recebe dois garotos para base

O São Paulo emprestou o volante Ly para o Retrô, de Pernambuco, até o final da temporada. Contudo, em vez de uma compensação financeira, o Tricolor receberá dois jogadores para a base: Cainan Santos, de 17 anos, e Yagho Ramires, de 14. A informação foi dada primeiramente pelo jornalista Eduardo Affonso, da “ESPN”.

Ly disputou o Paulistão pela Inter de Limeira, que foi rebaixada para a Série A2 do Estadual. Após o final da competição, ele retornaria ao São Paulo, mas não teria espaço com Luis Zubeldía. Assim, ele aceitou ir para o Retrô, que nesta temporada vai disputar a Série C, do Campeonato Brasileiro.

Dois jovens jogadores do Retrô estarão sendo incorporados pela base tricolor: Cainan Santos, de 17 anos, e Yagho Ramires, de 14 anos. Segundo o presidente do clube pernambucano, Laércio Guerra, a equipe vai manter 20% dos direitos econômicos desses dois jogadores.

“São jogadores que estavam sendo assediados por vários clubes, porém, pela relação e com o empréstimo do Iba Ly, negociamos com o São Paulo”, disse Laércio Guerra.

Ly sem espaço no São Paulo

Ly tinha esperanças de ganhar alguns minutos nesta temporada com o São Paulo. Contudo, nem mesmo a lesão de Pablo Maia fez com que Luis Zubeldía e sua comissão técnica mudasse de ideia. O Tricolor decidiu promover o jovem Felipe Negrucci, do Sub-20 para os profissionais, para suprir a ausência do titular. Outros nomes que estão afastado do elenco, como Luan e Liziero, também estão fora dos planos do treinador argentino.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.