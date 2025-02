Matheuzinho diz que Corinthians vai buscar a classificação ‘de qualquer maneira’

O Corinthians decide sua vida na Libertadores nesta quarta-feira (26/2), às 21h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, onde encara a Universidad Central, da Venezuela. No jogo de ida, deu empate em 1 a 1. Assim, quem vencer o duelo em Itaquera avança na competição continental. E para o lateral-direito Matheuzinho, o Alvinegro precisa ”buscar a classificação de qualquer maneira”.

“Nossa preparação foi muito boa. O elenco todo está muito focado para essa partida. Sabemos o peso deste jogo, a importância para o clube e para nós na sequência da temporada. Tenho certeza de que será um jogo muito forte da nossa equipe. Buscaremos a classificação durante os 90 minutos, de qualquer maneira”, disse Matheuzinho, à Corinthians TV.

Favorito no confronto, o Corinthians quer deixar para trás a má impressão deixada na Venezuela, quando ficou no empate em 1 a 1 com a Universidad Central, no jogo de ida. Além disso, o Timão não vence há três jogos na temporada. Mesmo assim, garantiu a melhor campanha na fase de grupos do Campeonato Paulista ao ficar no 2 a 2 com o Guarani no último domingo.

O comandante argentino pensou em alterar o esquema tático do Timão para um 4-3-3. Contudo, na véspera do confronto contra os venezuelanos, treinou o time no costumeiro 4-4-2, com um losango no meio.

Nesta quarta-feira, o Corinthians deve ir a campo com a seguinte escalação: Hugo Souza, Matheuzinho, André Ramalho, João Pedro Tchoca e Matheus Bidu; José Martínez, André Carrillo, Breno Bidon e Rodrigo Garro; Memphis Depay e Yuri Alberto.

