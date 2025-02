Juninho e Alex Sandro treinam com grupo e podem reforçar o Flamengo

O Flamengo teve duas boas notícias no treino desta quarta-feira (26), no Ninho do Urubu. O lateral-esquerdo Alex Sandro e o atacante Juninho foram a campo e participaram das atividades com o grupo. Assim, eles aumentam as chances de estarem no clássico contra o Vasco, neste sábado (1), pelo jogo de ida da semifinal do Campeonato Carioca.

Os dois, no entanto, ainda vão passar por avaliações nos próximos dias. Dependendo da evolução, o técnico Filipe Luís pode optar por segurar o retorno pensando na segunda partida da semifinal, no Maracanã. Essa foi a primeira vez de Juninho e Alex Sandro com o grupo desde a lesão. Os dois vinham fazendo trabalhos separados do elenco até esta terça-feira.





Além deles, Ayrton Lucas também tem grande chances de voltar a jogar. Ele já participa das atividades normalmente após sentir dores no Fla-Flu e desfalcar o time nas últimas três rodadas. No meio-campo, De la Cruz também deve retornar pelo menos para o segundo jogo. No entanto, ele já treina com os companheiros após sofrer um corte no pé.

Por fim, o atacante Pedro também apareceu em campo nesta terça-feira e avançou sua recuperação da lesão no joelho. Ele participou do aquecimento com bola e correu com os demais jogadores. O artilheiro do clube no ano passado deve retornar aos gramados em abril.

O Flamengo enfrenta o Vasco neste sábado, às 18h, no Nilton Santos. Se vencer, dá um passo importante para a decisão da competição. Por fim, o elenco ainda treina nesta quinta e sexta-feira antes de entrar em campo.

