Negociação tem reviravolta, e Internacional fica perto de contratar Irala

O Internacional conseguiu uma reviravolta nas negociações pelo meio-campista Irala. O clube gaúcho destravou as conversas depois de enviar uma nova oferta pelo jogador. A proposta, dessa vez, agradou ao San Lorenzo, da Argentina. Assim, a tendência é que, agora, haja um desfecho positivo nas tratativas

O próprio empresário do volante declarou que a negociação está 90% fechada, já que ainda restam solucionar alguns detalhes. O próprio canal argentino “TyC Sports” informou que o San Lorenzo já se movimenta no mercado em busca de um nome de reposição para a saída de Irala.

Uma alternativa para o setor criativo se tornou uma prioridade na janela de transferências para o Colorado após a venda de Rômulo para o Tigres, do México. Posteriormente, o elenco está próximo de perder mais um nome para a posição com a saída de Thiago Maia para o Santos. Ou seja, a lacuna tem de ser preenchida com urgência.

Internacional optou por recuar na negociação anteriormente

As conversas entre Inter e San Lorenzo estão sendo prolongadas por três semanas, e o clube gaúcho chegou a recuar em um momento anterior. Afinal, o Ciclón aumentou a pedida para negociar o volante. O desejo dos argentinos era receber pelo menos 8 milhões de dólares (pouco mais de R$ 45 milhões na cotação atual) para vender o jogador. Neste cenário, o Brighton, a Inglaterra, se tornou o favorito a contratar o meio-campista.

O planejamento do Internacional era receber apoio de investidores para sacramentar o negócio. Até porque esses possíveis parceiros identificavam o clube gaúcho como uma boa oportunidade de valorização da fera. A meta, a propósito, é projetar uma venda futura do volante argentino para o Velho Continente. O Colorado decidiu, entãoi, oficializar uma proposta por Irala após consultar condições do negócio.

Assim, o clube gaúcho fez uma oferta de quatro milhões de dólares (aproximadamente R$ 23 milhões na cotação atual) ao San Lorenzo, da Argentina. A intenção dos gaúchos era adquirir 70% dos direitos econômicos do volante. O meio-campista de 20 anos é uma revelação da base do San Lorenzo, o único clube da sua carreira até aqui. A sua integração no time principal do El Ciclón ocorreu em 2022, mas as primeiras oportunidades vieram somente no ano seguinte. A partir disso, são 59 jogos pelo time argentino, com dois gols e uma assistência.

