João Schmidt engata sequência e vira titular no Santos

João Schimdt vem renascendo na temporada. Após começar o ano no banco de reservas, o jogador conquistou o técnico Pedro Caixinha e virou titular na reta final da fase de grupos do Paulistão. A melhora do atleta coincide também com o desempenho do Peixe nas últimas partidas.

Afinal, ao lado do jovem Gabriel Bontempo, o volante é um dos responsáveis por auxiliar na construção das jogadas. A dupla foi responsável por desbancar Diego Pituca e Tomás Rincón do time titular e fazer crescer a produção da equipe, tanto defensiva quanto ofensivamente. Nos últimos três jogos, aliás, o Alvinegro Praiano marcou nove gols e sofreu apenas um, terminando com o segundo melhor ataque da primeira fase do Estadual, com 20 tentos, um a menos que o Mirassol.

O volante começou a ganhar a titularidade no clássico contra o Corinthians. Ele entrou no segundo tempo, justamente no momento em que o Santos cresceu na partida. Ele substituiu Tomás Rincón e ganhou elogios de Pedro Caixinha após o embate. Tanto que foi titular contra o Água Santa na rodada seguinte, quando o Peixe venceu por 3 a 1.

João Schimdt coleciona elogios no Santos

Na vitória sobre o Noroeste por 3 a 0, na rodada seguinte, o volante se destacou mais uma vez e ganhou elogios dessa vez de Marcelo Teixeira, presidente do Santos.

“Jogou muito, parabéns, João Schmidt. Todos foram muito bem, mas para mim foi o melhor em campo! E ainda observado pelo técnico da Seleção! Mantendo esse nível merece uma chance”, escreveu Marcelo Teixeira.

Além disso, no ano passado, o jogador recebeu elogios de Neymar, antes de o craque voltar à Baixada Santista. O astro estava na Vila Belmiro acompanhando um clássico contra o Corinthians e se encantou com o futebol do volante.

“Quem é esse 5? Caramba, bom, mano!’, disse Neymar.

João Schmidt tem 60 partidas e um gol com a camisa do Santos. Contudo, durante a disputa da Série B, o volante alternou bons e maus momentos em um time que oscilou em campo. Agora, mira uma sequência para se firmar de vez no Peixe.

