Quarteto gringo causa dúvidas em Quinteros para montar time titular do Grêmio

O técnico Gustavo Quinteros tem três dias para resolver duas indefinições no time titular do Grêmio. Isso porque o quarteto gringo formado por Amuzu, Pavón, Cristaldo e Monsalve concorrem às vagas entre os 11 iniciais. Este cenário promete causar uma confusão no comandante.

O meio-campista Monsalve é o favorito a permanecer na equipe por obter sucesso em manter as boas performances. Com a regularidade em suas apresentações e o papel fundamental para o funcionamento do time, o colombiano se credencia a continuar entre os titulares. Em um primeiro momento, o camisa 11 seria concorrente de Cristaldo, de acordo com o próprio Quinteros. Por isso, a possível disputa entre eles causava empolgação durante toda temporada.

Entretanto, em uma primeira oportunidade, os dois atuaram juntos no jogo de ida da semifinal do Campeonato Gaúcho diante do Juventude, na Arena. A ideia do treinador não deu certo como esperava, já que o argentino teve atuação discreta. Apesar disso, o mais provável é que ele permaneça entre os 11 iniciais principalmente pela qualidade técnica e experiência.

Portanto, a expectativa é de que Amuzu, atacante recém-contratado, siga como uma opção no banco e entre no segundo tempo. Até porque o belga ainda não apresenta as condições físicas ideais para jogar os 90 minutos. Além disso, neste momento, ele está atrás de Cristian Olivera em diversos aspectos. A questão física e o começo de trajetória decisiva, com dois gols em duas partidas, favorecem ao uruguaio.

Quinteros tem a missão de manter regularidade de atuações do Grêmio

Com relação a Pavón, ele está em fase final de tratamento de uma lesão muscular na perna esquerda. O argentino já retornou aos treinos com seus demais companheiros e a depender da sua progressão na recuperação, pode estar apto para ser uma alternativa como reserva. Quinteros deve manter a base do restante da equipe titular. Até porque um dos principais elogios é a evolução no desempenho coletivo, mesmo com a atuação controversa da arbitragem ter se tornado destaque. Portanto, o desafio do técnico do Imortal será manter o bom nível de rendimento do seu time nos últimos jogos.

Com isso, o provável time titular do Tricolor gaúcho para encarar o Juventude é: Tiago Volpi; João Pedro, Jemerson, Wagner Leonardo e Lucas Esteves; Cuéllar, Villasanti, Cristaldo (Amuzu), Cristian Olivera e Monsalve; Braithwaite.

A partida de volta pelas semifinais do Campeonato Gaúcho entre Grêmio e Juventude ocorre no próximo sábado (01/03), às 16h30 (de Brasília), no Alfredo Jaconi. A equipe de Gustavo Quinteros obteve um virtual êxito ao superar a vantagem do Jaconero pela sua melhor campanha na fase de grupos da competição. Assim, um empate é o suficiente para o Imortal garantir a sua vaga na decisão do torneio.

