Martínez comenta adaptação rápida no Palmeiras: ‘Todos me ajudaram muito’

O Palmeiras segue sua preparação para o duelo contra o São Bernardo. As equipes se enfrentam no próximo sábado (01/03), às 20h30 (de Brasília), no estádio 1° de maio, pelas quartas de final do Campeonato Paulista. Quem deve estar no time titular para o duelo de mata-mata é Emiliano Martínez. O volante, aliás, vem se adaptando muito rápido no novo clube.

O uruguaio já soma quatro partidas pelo clube, todas como titular: Inter de Limeira, São Paulo, Botafogo-SP e Mirassol. Assim, em entrevista ao site oficial do Palmeiras, o jogador comentou sua adaptação no Verdão.

“Antes de tudo, estou muito feliz pela adaptação rápida que tive com a ajuda de todos aqui. Os preparadores físicos, os companheiros de elenco, todo mundo em geral, me ajudaram muito. Também estou muito feliz pela classificação do time. A principal diferença é a dinâmica e a qualidade dos jogadores daqui, que é diferenciada. Por isso, é a melhor liga da América do Sul e um bom desafio para mim também”, disse Martínez, que prosseguiu:

“O vestiário aqui no Palmeiras é muito aberto, não são os gringos de um lado e os brasileiros do outro. Todo mundo interage com todo mundo, brincamos e isso ajuda muito para o grupo também”, completou.

Com Martínez, Palmeiras se prepara para o mata-mata

No treino desta quarta-feira, os jogadores de linha começaram o dia com um trabalho de aproximação e marcação com poucos toques na bola e com objetivos específicos – simultaneamente, os goleiros treinaram com os preparadores da posição. Assim, na sequência, com os arqueiros, houve uma atividade técnica com simulações de jogo. Por fim, houve um exercício por posição com ênfase em inversões de bola, saídas, ultrapassagens e finalizações. Debaixo de um sol forte, o trabalho durou uma hora e meia.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.