Presidente da CBF rebate críticas de Ronaldo sobre transparência

O presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, rebateu as alegações de Ronaldo sobre uma falta de transparência no processo eleitoral. O ‘Fenômeno’, afinal, enviou uma carta fez alguns pedidos para próxima eleição da entidade e apontou preocupação com segurança jurídica no processo eleitoral.

Para se candidar à presidência da CBF, há alguns requisitos. Atualmente, um candidato precisa do apoio de quatro federações e quatro clubes. Antes, o apoio em relação às federações precisava ser, no mínimo, de oito. Aliás, Ednaldo pontuou que a redução foi feita sob sua gestão à frente da entidade.

“Sobre isso, qualquer um que atenda os pré-requisitos pelo estatuto, a CBF entende que é muito salutar a diversidade. Foi na nossa gestão que permitimos que isso pudesse ser com mais debate. A cláusula era de oito federações e propusemos que fossem quatro. Hoje, são quatro. Tem que ter debate sobre o que é melhor para o futebol brasileiro e cabe a quem vota, clubes e federações, julgar”, disse Ednaldo ao ‘Uol Esporte’.

“Nosso respeito ao Ronaldo como atleta, ajudou muito a seleção brasileira, principalmente a conquistar o penta. Vai ter o meu respeito como torcedor e dirigente. É normal que qualquer pessoa, desde que atenda os pré-requisitos do estatuto”, complementou Ednaldo.

O mandato de Ednaldo Rodrigues vai até março de 2026 e a janela para convocar eleições é de um ano antes disso. Ou seja, abre no próximo mês de março. Ronaldo, aliás, quer fazer com o que a entidade seja valorizada dentro do país.

