Flamengo contrata médico e compra aparelho para prevenir lesões

O Flamengo segue alterando alguns métodos no departamento médico. O clube comprou um aparelho mais moderno de ultrassom e contratou Bruno Hassel, médico ultrassonografista e radiologista, para ir de duas a três vezes por semana no Ninho do Urubu e fazer o acompanhamento dos jogadores. A informação é do “ge”.

O Flamengo já tem um aparelho de ultrassom e ficará com dois para fazer um controle da cicatrização dos músculos lesionados. Além disso, os ultrassons também vão ajudar a identificar se há risco de lesão, por meio de exame de sangue, por conta de um eventual desgaste do atleta.

O Flamengo, aliás, já teve cinco jogadores no departamento médico em um mês: Alex Sandro, Juninho, Ayrton Lucas, Michael e Cebolinha. Nenhum deles voltou a jogar ainda. No entanto, Ayrton, Alex Sandro e Juninho podem voltar a jogar pelo menos um jogo da semifinal do Campeonato Carioca.

O novo departamento médico do Flamengo também desistiu de utilizar as quatro câmaras hiperbáricas. A informação inicial foi do jornal “O Globo”. A gestão anterior da pasta acreditava que os equipamentos ajudavam a recuperação de lesões e também no processo de regeneração pós-jogo. Uma visão que não foi mantida com a troca de comando no DM.

Por fim, a nova direção rubro-negra acredita que com o tempo os jogadores irão assimilar os novos métodos do departamento e as mudanças estruturais do clube como um todo.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.