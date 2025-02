Palmeiras aprova balanço e superávit obtém recorde de receita de R$ 1,2 bilhão

Na última terça-feira (25), o Conselho Fiscal do Palmeiras aprovou o balanço financeiro de dezembro do clube, incluindo o resultado de 2024. O Alviverde registrou um recorde de receitas, alcançando R$ 1,207 bilhão, superando a meta orçamentária de R$ 820 milhões e obtendo um superávit contábil de R$ 198,1 milhões.

O aumento dos valores ocorreu principalmente devido à venda de jogadores e a um acordo com a WTorre, empresa que administra o Allianz Parque. Em outubro, as partes chegaram a um consenso para encerrar a batalha judicial que durava quase 10 anos pela gestão do estádio.

Com isso, a arrecadação com a Arena em 2024 foi de R$ 153 milhões. Já a venda de jogadores rendeu R$ 440,3 milhões, quase o dobro dos R$ 235 milhões previstos.

Principais receitas do Palmeiras em 2024:

Direitos de transmissão: R$ 170 milhões

Publicidade e patrocínio: R$ 142 milhões

Arrecadação de jogos: R$ 52 milhões

Negociação de atletas: R$ 440 milhões

Sócio-torcedor Avanti: R$ 74 milhões

Premiações: R$ 63 milhões

Arrecadação social: R$ 67 milhões

