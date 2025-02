CBF promete estudo sobre gramado sintético

O presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, falou pela primeira vez sobre o protesto de jogadores contra gramados sintéticos no futebol brasileiro. Após a reunião do Conselho da Conmebol no Rio de Janeiro, nesta quarta-feira (26), o mandatário afirmou que a entidade prepara um estudo sobre o assunto.

“Respeitamos todos os posicionamentos, seja de quem for, principalmente dos atletas, que jogam. Mais do que a CBF, têm que ser os próprios clubes, que empregam os atletas diretamente. A CBF, como sempre, vai fazer com que os clubes debatam. Já tem o movimento dos atletas dizendo que é prejudicial. A CBF, através da Comissão Nacional Médica e do doutor Jorge Pagura (presidente da comissão médica da CBF), está fazendo um estudo bastante profundo dentro do Brasil, não com dados científicos de fora. O Pagura vai apresentar, isso pode subsidiar clubes e atletas”, declarou Ednaldo.

A expectativa, afinal, é que os gramados naturais sejam tema de discussão no Conselho Técnico da Série A do Campeonato Brasileiro, marcado para o dia 12 de março. Há clubes se articulando para levar o assunto justamente no dia do conselho.

Agora, somente dois clubes da Série A do Brasileirão possuem campo sintético: Botafogo e Palmeiras. Aliás, o Atlético-MG também está adotando o campo artificial. Além deles, o Athletico-PR, que disputará a Série B, também utiliza a grama artificial.

