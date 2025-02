Alta rotatividade na zaga do Grêmio escancara necessidade de qualificação

O técnico Gustavo Quinteros utilizou a sua quinta dupla zaga diferente do Grêmio, no jogo de ida pelas semifinais do Gauchão. No embate contra o Juventude, no último sábado (22), o comandante usou Jemerson e confirmou a estreia de Wagner Leonardo, único reforço para a posição. A atuação do recém-chegado agradou ao treinador, mas o próprio confessou que há a necessidade de evolução no setor defensivo, principalmente, depois de tantas rotações neste início de temporada.

Neste cenário, o Imortal continua no mercado com o intuito de fechar sua participação na primeira janela do ano com a chegada de mais um zagueiro. O planejamento do clube é conseguir contratar um defensor confiável. Além disso, o clube vislumbra que este reforço estabeleça uma concorrência saudável pela titularidade na posição.

Levando em consideração as cinco duplas de zaga que o Tricolor Gaúcho usou até aqui no ano, a que mais esteve em campo foi composta por Jemerson e Rodrigo Ely. Eles atuaram juntos em quatro das dez oportunidades possíveis. Em seguida, a expectativa é de que haja uma mudança de cenário com a chegada de Wagner Leonardo. Afinal, o antigo atleta do Vitória joga preferencialmente pelo lado esquerdo. Tanto que houve a necessidade do deslocamento de Jemerson para a direita com a nova configuração.

Segundo Quinteros, há a chance de consolidação da dupla com um maior prazo de treinamentos. Isso porque, de acordo com a visão do técnico, ainda há a necessidade de construir um maior entrosamento entre os dois jogadores.

Duplas de zaga do Grêmio em 2025

– Rodrigo Ely e Jemerson – 4 vezes

– Gustavo Martins e Jemerson – 2 vezes

– Gustavo Martins e Natã – 2 vezes

– Rodrigo Ely e Gustavo Martins – 1 vez

– Jemerson e Wagner Leonardo – 1 vez

Colombiano é principal alvo do Imortal

O Tricolor Gaúcho sinaliza que vai tentar fechar a contratação do zagueiro Romaña até a próxima sexta-feira (28), quando se encerra a janela de transferências no Brasil. Contudo, no atual cenário, o clube gaúcho se esforça para obter um consenso com o San Lorenzo, da Argentina, já que a negociação é vista como difícil de ser concretizada. Afinal, há uma discordância na forma de pagamento. O Imortal pretendia parcelar a compra do defensor, mas o clube argentino colocou, como exigência para vendê-lo, que a maior parte da remuneração seja feita à vista.

Por estas condições, a diretoria do Tricolor entende que um desfecho positivo é inviável nestas condições. O Grêmio já realizou contratações de dois jogadores por altos custos. Tratam-se do próprio zagueiro Wagner Leonardo e do atacante Cristian Olivera. Nas tratativas pelo primeiro, o clube vai desembolsar 4,5 milhões de dólares (pouco mais de R$ 25 milhões na cotação atual) junto ao Vitória. No acerto pelo segundo, o Imortal se comprometeu a pagar o mesmo valor.

Outra situação negativa é que o clube gaúcho não alcançou o montante que o San Lorenzo deseja. O zagueiro de 26 anos está avaliado em 8 milhões de dólares (R$ 48,2 milhões na cotação atual). Além disso, o próprio atleta confessou de forma pública, em entrevista, que a sua intenção é permanecer no clube argentino.

A fragilidade defensiva aumentou ainda mais com a aposentadoria de Geromel e a ausência de Kannemann, em recuperação de cirurgia no quadril. O Grêmio tem mais dois dias de janela de transferências do exterior para buscar um nome caso não consiga avançar por Romaña. Vale lembrar que há outro período, de 10 de março a 11 de abril, para movimentos no mercado nacional.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.