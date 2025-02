Internacional faz investida pelo lateral Martín Ortega, do Tigre

O Internacional ainda observa o mercado para preencher a lacuna na lateral direita depois do desfalque inesperado de Bruno Gomes. Assim, o clube gaúcho decidiu por iniciar tratativas pelo lateral-direito Martín Ortega com o Tigre, da Argentina, após o oferecimento do atleta. Mesmo com uma possibilidade inicial de negociá-lo, a primeira oferta do Colorado não agradou aos argentinos. A informação é do jornalista argentino Germán Garcia Grova.

O profissional de comunicação ainda informa que o prazo curto de somente dois dias antes do fechamento da janela de transferências no Brasil é um empecilho. Além disso, outros obstáculos para um desfecho positivo são as diversas consultas de clubes da Europa. Outro nome que o Colorado não teve sucesso foi Willian, que atualmente defende o Cruzeiro, mas que é uma revelação da base do time gaúcho. O atleta passou a ser uma prioridade para o Inter. Portanto, a diretoria tentou se aproveitar do fato de o jogador ter se tornado alvo de críticas da torcida do Cruzeiro. Em contrapartida, o novo treinador da Raposa, Leonardo Jardim, sinalizou o desejo da permanência do lateral-direito, pois pretende utilizá-lo. Desta forma, o clube mineiro descartou qualquer chance de negociá-lo.

O Internacional precisou prolongar sua presença na janela de transferências pela baixa inesperada de Bruno Gomes. Afinal, o volante, que se consolidou como lateral-direito titular, mesmo que improvisado, sofreu uma lesão no joelho esquerdo. O grave problema provavelmente lhe deixará sem condições de atuar pelo restante da temporada.

Internacional se aproxima de amenizar carência no meio de campo

O Colorado até recuou na tentativa de contratar o meio-campista Elián Irala como uma peça de reposição a saída de Rômulo e a iminente venda de Thiago Maia para o Santos. Apesar da tendência a um fracasso nas conversas houve uma reviravolta, já que os gaúchos aumentaram a sua proposta ao San Lorenzo, da Argentina. As novas condições agradaram ao El Ciclón.

