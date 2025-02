West Ham x Leicester: onde assistir, escalações e arbitragem

West Ham e Leicester se enfrentam, nesta quinta-feira (27), na partida de encerramento da 27ª rodada da Premier League 2024/25. A bola rola às 17h (de Brasília), no Estádio Olímpico de Londres, e coloca frente a frente duas equipes que precisam melhorar suas posições na tabela.

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo da ESPN e Disney+ (streaming).

LEIA MAIS: Tonali abre o jogo sobre vício em apostas e reabilitação

Como chega o West Ham

Os Hammers não fazem uma boa temporada, mas vêm de uma grande vitória por 1 a 0 sobre o Arsenal. Dessa maneira, o time aparece na 16ª posição, com 30 pontos, e precisa aproveitar a vantagem de jogar em casa para se afastar da zona de rebaixamento. No entanto, a vantagem para o Ipswich Town, primeiro no Z-3, é de 13 pontos até o início desta 27ª rodada.

Além disso, uma vitória sobre o Leicester significa segurar um adversário na zona do rebaixamento e abrir vantagem na luta pela permanência.

Contudo, o técnico Graham Potter terá alguns problemas no elenco para o jogo desta quinta-feira. Isto porque Coufal, Lucas Paquetá, Fullkrug e Summerville, lesionados, são baixas confirmadas.

Como chega o Leicester

Por outro lado, o Leicester vive uma situação ainda mais complicada na Premier League. O time comandado por Ruud van Nistelrooy é o penúltimo colocado com 17 pontos e precisa reencontrar o caminho das vitórias para permanecer na elite do futebol inglês.

Além disso, a equipe vem de três vitórias consecutivas na Premier League, além de ter sido eliminada para o Manchester United na Copa da Inglaterra.

Por fim, os desfalques do Leicester para o jogo desta quinta-feira são: Ricardo Pereira, Justin e Fatawu, lesionados.

West Ham x Leicester

27ª rodada da Premier League 2024/25

Data e horário: quinta-feira, 27/02/2025, às 17h (de Brasília).

Local: Estádio Olímpico de Londres (ING).

West Ham: Areola; Todibo, Kilman e Cresswell; Wan-Bissaka, Alvarez, Ward Prowse e Scarles; Kudus, Soucek e Bowen. Técnico: Graham Potter.

Leicester: Hermansen; Kristiansen, Faes, Okoli, Justin; Soumare, Ndidi; Mavididi, El Khannouss, Ayew; Vardy. Técnico: Ruud van Nistelrooy.

Árbitro: Anthony Taylor (ING).

Assistentes: Constantine Hatzidakis (ING) e Natalie Aspinall (ING).

VAR: Michael Salisbury (ING).

Onde assistir: ESPN e Disney+ (streaming).

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.