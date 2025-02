Neymar compartilha foto de confraternização de jogadores do Santos

Atacante do Santos, Neymar compartilhou, na tarde desta quarta-feira (26), uma foto de uma confraternização entre os jogadores do Peixe após o treino. O encontro aconteceu nas dependências do CT Rei Pelé.

Após ganharem folga na segunda e terça-feira, os atletas do Santos retomaram os treinamentos nesta quarta, com foco nas quartas de final do Campeonato Paulista. O time volta a campo no domingo, às 20h45 (horário de Brasília), para enfrentar o Bragantino, na Vila Belmiro.

O Santos vive um excelente momento na temporada, com três vitórias consecutivas, nove gols marcados e apenas um sofrido. Assim, terminou o Grupo B na liderança.

Além disso, Neymar tem sido fundamental para o bom desempenho da equipe. O atacante foi titular em cinco dos seis jogos, marcou dois gols e concedeu três assistências.

Vale destacar que Neymar já ultrapassou o tempo de minutos jogados pelo Al-Hilal em seu curto período no Santos. A expectativa agora é pela sua convocação à Seleção Brasileira, que acontecerá no início de março.

