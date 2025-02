Fluminense anuncia novo patrocinador para número das camisas

O Fluminense anunciou nesta quarta-feira (26) a chegada de um novo patrocinador: a Predialnet, que presta serviço de internet banda larga no Rio de Janeiro. Segundo o próprio clube, a empresa estampará sua marca nos números das camisas do time de futebol profissional.

A parceria é válida por um ano e estreia na partida desta quarta, quando o Fluminense enfrenta o Águia de Marabá, no Mangueirão, em Belém (PA), pela primeira fase da Copa do Brasil. O presidente do clube, Mário Bittencourt, celebrou o acordo.

LEIA MAIS: Fluminense anuncia a renovação do contrato de Wallace Davi

“É com orgulho que recebemos esse patrocínio da Predialnet, que vem somar por acreditar no nosso projeto e no trabalho que estamos desenvolvendo no clube. E espero que seja uma parceria que também traga muitas conquistas em campo”, disse Bittencourt.

“É uma honra para a Predialnet patrocinar um clube com a grandeza do Fluminense. Estamos juntos para escrever novos capítulos de sucesso dentro e fora dos gramados”, afirmou Renato Junger, CEO da Predialnet.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.