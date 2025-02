Danilo desfalca o Flamengo pela semifinal do Carioca

O Flamengo terá mais um desfalque para a semifinal do Campeonato Carioca contra o Vasco. O zagueiro Danilo está fazendo um trabalho de controle de carga após um incômodo muscular e será preservado do clássico deste sábado, às 17h45 (de Brasília), no Nilton Santos. A informação é do “ge”.

Como Cleiton está suspenso pelo TJD-RJ e só volta em uma eventual final, o Flamengo ficou somente com Léo Ortiz e Léo Pereira como titulares. Além deles, o jovem João Victor, de 18 anos, é opção do técnico Filipe Luís. Assim, o clube decidiu tirar Iago da viagem da Libertadores Sub-20. O garoto pode atuar no clássico pela semifinal do Carioca.

Além da questão do controle de carga, foi o fato do jogo ser em gramado sintético. Danilo, afinal, não tem grande experiência no campo. Além dele, Juninho e Alex Sandro, que treinaram normalmente nesta quarta-feira (26), só devem atuar pela partida de volta da semifinal, no Maracanã.

Danilo soma cinco jogos com a camisa do Flamengo, mas foi titular nos últimos três, nas vitórias sobre Botafogo, Vasco e Maricá. Como o experiente atleta não vinha com grande sequência no fim de passagem pela Juventus (ITA), o Rubro-Negro preferiu segurar o atleta.

