Forest e Arsenal fazem jogo morno e empatam no Inglês; United bate o Ipswich e respira

Em duelo de dois times da parte de cima da tabela, Nottingham Forest e Arsenal fizeram um jogo morno nesta quarta-feira (26) e ficaram no 0 a 0. As duas equipes criaram poucas chances e não balançaram as redes em duelo válido pela 27ª rodada da Premier League.

O empate praticamente eliminou as chances de título do Nottingham Forest, que segue em terceiro, agora com 48 pontos. O Arsenal, por sua vez, se mantém em segundo, mas vê o Liverpool disparar e abrir 13 pontos: 67 a 54. Vale ressaltar que os Reds têm um jogo a mais.

LEIA MAIS: Salah não fala da bola de Ouro e foca em títulos: ‘Ganhar a Premier League e Champions’

O Nottingham Forest volta a campo na próxima segunda-feira (3), quando enfrenta o Ipswich, às 16h30 (de Brasília), pelas oitavas de final da Copa da Inglaterra. No dia seguinte (3), às 17h, os Gunners viajam até a Holanda para enfrentar o PSV, pelas oitavas da Liga dos Campeões.

Arsenal é melhor, porém sem efetividade

O Arsenal foi superior no primeiro tempo, dominando a posse de bola (64% a 36%) e com mais finalizações que o time da casa: 7 a 2. Contudo, faltou efetividade, muito por conta dos muitos desfalques no setor ofensivo, como Saka, Gabriel Jesus, Martinelli e Havertz. O único lance de maior perigo foi uma bola na trave de Calafiori, após boa jogada pela esquerda. O Forest, por sua vez, não fez Raya trabalhar.

Na etapa final, os Gunners mantiveram a postura e permaneceram no campo de ataque, buscando uma brecha para atacar. Logo aos cinco minutos, Merino obrigou Sels à grande defesa em cabeçada à queima roupa, após cobrança de escanteio. Com praticamente 25 minutos jogados, o Nottingham Forest conseguiu sua primeira finalização no gol do Arsenal. Wood recebeu na área e parou na defesa de Raya.

O Forest até melhorou no jogo, não o suficiente para criar boas chances. Do outro lado, a equipe londrina também parecia não ter forças para imprimir uma pressão mais incisiva na reta final da partida. Odegaard até teve duas chances no mesmo lance. Contudo, o jogo já estava paralisado por impedimento.

Manchester United vence o Ipswich

Diante de sua torcida no Old Trafford, o Manchester United conquistou uma importante vitória. Também nesta quarta-feira (26), os Red Devils venceram o ameaçado Ipswich por 3 a 2 e somaram mais três pontos na Premier League.

O United subiu para a 14ª colocação, com 33 pontos. Já o Ipswich segue em situação bastante delicada, com apenas 17, na 18ª colocação. Assim, estaria rebaixado à Championship na próxima temporada.

O jogo foi movimentado, especialmente no primeiro tempo. Logo no início, Philogene abriu o placar para o time visitante. Não demorou muito para o United virar, com dois gols quase consecutivos de Morsy, contra, e De Ligt. Contudo, Dorgu levou cartão vermelho e deixou os anfitriões com um a menos. Assim, nos acréscimos, o mesmo Philogene deixou tudo igual.

Todavia, na volta do intervalo, Maguire marcou para o United e garantiu o triunfo diante de seus torcedores.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.