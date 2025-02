City vence Tottenham com gol de Haaland na Premier League

No duelo entre duas equipes do ‘Big Six’ do futebol inglês, o Manchester City levou a melhor e venceu o Tottenham por 1 a 0, nesta quarta-feira (26), em partida válida pela 27ª rodada da Premier League 2024/25. O grande destaque da partida foi o artilheiro Haaland, que marcou o gol da vitória no estádio do Tottenham, em Londres.

Dessa maneira, o City recuperou a 4ª posição e está na zona de classificação para a próxima edição da Champions. Com o resultado fora de casa, o time chegou aos 47 pontos e voltou a abrir um de vantagem para o Chelsea, 5º colocado.

Por outro lado, o Tottenham viu a sequência de três vitórias na Premier League chegar ao fim e segue em uma situação delicada na tabela. Isto porque o Spurs está na 13ª posição, com 33 pontos, longe da zona de classificação para as próximas competições europeias. Além disso, a equipe viu o Manchester United e o Everton se aproximarem na tabela.

O jogo

O Manchester City dominou as ações ofensivas no primeiro tempo, mesmo com a posse de bola equilibrada. A equipe criou chances pelos dois lados e pelo meio, com Savinho, Haaland e Doku. Além disso, Marmoush também conseguiu ter uma boa participação. Tudo ficou ainda mais fácil quando Haaland abriu o placar logo aos 12 minutos e deu tranquilidade ao time. Vantagem merecida para o intervalo.

Na segunda etapa, o City manteve o domínio do jogo e, com mais posse de bola, deixou o Tottenham recuado no campo de defesa. No entanto, os donos da casa cresceram de rendimento após algumas alterações e foram em busca do empate. Na melhor oportunidade, Son, que saiu do banco de reservas, parou em boa defesa do goleiro brasileiro Ederson. Nos acréscimos da partida, Haaland chegou a balançar a rede novamente, mas o gol acabou sendo anulado após revisão do VAR.

Jogos da 27ª rodada do Campeonato Inglês

Terça-feira (25/2)

Brighton 2×1 Bournemouth

Crystal Palace 4×1 Aston Villa

Wolverhampton 1×2 Fulham

Chelsea 4×0 Southampton

Quarta-feira (26/2)

Brentford 1×1 Everton

Tottenham 0x1 Manchester City

Manchester United 3×2 Ipswich Town

Nottingham Forest 0x0 Arsenal

Liverpool x Newcastle – 17h15

Quinta-feira (27/2)

West Ham x Leicester – 17h

*Horários de Brasília.

