Em casa, Juventus dá vexame e cai nos pênaltis para o Empoli na Copa da Itália

A Juventus caminha para terminar a temporada 2024/25 sem título. Nesta quarta-feira (26), apenas sete dias após ser eliminada da Champions League, a Velha Senhora caiu também da Copa da Itália. Foi após empate por 1 a 1 com o Empoli, em pleno Allianz Stadium, e disputa por pênaltis: vitória por 4 a 2 da equipe da Toscana, que chegou aos 12 jogos sem vitórias na temporada.

LEIA MAIS: City vence Tottenham com gol de Haaland na Premier League

O jogo

Favoritaça a vencer a partida, não levou muito para a Juventus começar a criar perigo. Kolo Muani deu uma ‘casquinha’ para Nico González, que saiu na cara do gol logo aos 2′. O chileno, no entanto, errou o alvo por cima.

Apesar dos esforços da Velha Senhora, quem abriu o placar foram os visitantes. Maleh recebeu livre na intermediária, cortou para o direito e, de longe, tentou a sorte: golaço, aos 24′.

No último lance do primeiro tempo, Konaté poderia ter dobrado a vantagem com uma grande chance. O goleiro Vàsquez lançou e o camisa 90, em condição legal, ficou na cara de Perín. Mas ele caprichou tanto na finalização que acertou o pé da trave, perdendo uma oportunidade de ouro.

Apesar de flertar com a derrota, a Juve chegou ao empate com um gol de placa no segundo tempo. Aos 21′, Marcus Thuram recebeu de Kolo Muani e deu um drible da vaca espetacular, em lance para lá de plástico. Após deixar o adversário caído, ele tocou na saída do goleiro Vàsquez, levando o Allianz à loucura.

A grande chance da virada saiu aos 40′ da etapa final em ótima jogada trabalhada. Vlahovic recebeu na área, girou sobre o zagueiro, mas chutou mal, já de frente para o gol, mandando para fora. Mesmo com uma pressão absurda nos minutos finais, o Empoli conseguiu segurar o empate, mandando para os pênaltis.

Pênaltis

Na decisão por penais, um dos principais jogadores da Juventus começou perdendo. Vlahovic foi para a bola e, tal qual a minutos do fim, mandou para longe do gol (desta vez, por cima do travessão). Depois, Henderson, Kouame, Cacace, converteram para o Empoli, enquanto Kolo Muani, Locatelli fizeram para a Juventus. Yildiz, porém, desperdiçou sua cobrança, com o Empoli fazendo a festa em pleno Allianz.

Próximos passos

Eliminada, a Juventus se vê apenas com o Campeonato Italiano pela frente. Volta a campo na próxima segunda (3 de março), quando recebe o Verona, pela 27ª rodada. A equipe de Thiago Motta surge na quarta posição, com 49 pontos.

O Empoli ganha uma sobrevida para a temporada, buscando evitar o rebaixamento à segundona. Afinal, o time da Toscana surge no Z3, em 18º, com apenas 21 pontos – dois a menos que o Parma, 17º colocado. A equipe enfrenta o Genoa, fora de casa, no domingo (2), também pela rodada 27.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.