Rato no gramado de Old Trafford chama atenção, mas problema não é novo

A presença de um rato no gramado de Old Trafford durante a partida entre Manchester United e Ipswich Town, nesta quarta-feira (26), pela 27ª rodada da Premier League, chamou atenção. No entanto, a aparição de roedores no estádio do clube não é exatamente uma novidade.

Há dois meses, uma inspeção de higiene encontrou fezes dos animais em algumas suítes do estádio e até em um quiosque de comida, o que fez a avaliação sanitária do local cair de quatro para duas estrelas. Como resposta, o United acionou empresas especializadas para lidar com a infestação e implementar medidas de controle.

A localização de Old Trafford contribui para o problema. Isto porque o estádio fica entre um canal e uma linha de trem, áreas propícias para a presença de roedores. No inverno, com as temperaturas mais baixas, eles tendem a buscar abrigo em locais mais quentes e protegidos.

Casos semelhantes já ocorreram antes. Em novembro de 2024, durante um jogo da Liga Europa contra o Bodo/Glimt, um rato foi visto no campo. Além disso, outro acabou sendo encontrado morto embaixo de um assento da arquibancada.

