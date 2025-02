Liverpool domina o Newcastle e amplia vantagem na liderança da Premier League

Virou rotina! Sem dar brechas de queda, o Liverpool venceu mais uma e segue embalado na temporada. Nesta quarta-feira (26), os Reds bateram o Newcastle por 2 a 0, pela 27ª rodada da Premier League. Szoboszlai e Mac Allister marcaram os gols da vitória no Anfield, em Londres. O time sob o comando de Arne Slot controlou a maior parte da partida e segurou as investidas dos adversários.

O Liverpool não só é o líder da competição com folga como está há 24 partidas sem saber o que é perder no torneio. Na primeira temporada no comando da equipe, Arne Slot soma 67 pontos na primeira posição, com 13 de distância para o vice Arsenal. Do outro lado, o Newcastle permanece na sexta posição do Inglês, com 44 pontos e fora das zonas de classificação para torneios do continente. A equipe tenta recuperar o bom momento do início da temporada.

A vitória do Liverpool sobre o Newcastle

Um primeiro tempo intenso entre os times, mas de poucas oportunidades claras de gol. No entanto, o Liverpool foi mais eficiente. Logo aos 10 minutos, Luis Díaz carregou em velocidade pela esquerda, tocou para Szoboszlai. O meia estava livre no meio da área e bateu de primeira para abrir o placar. Salah e o próprio camisa 8 tiveram oportunidades de marcar, mas desperdiçaram. Por sua vez, o Newcastle avançou suas linhas para tentar ter oportunidades. Em um dos contra-ataques, Callum Wilson recebeu cara a cara com goleiro e bateu para fora de gol. O lance já estava em impedimento. No fim da etapa inicial, os visitantes iniciaram uma pressão maior, porém faltou mais criatividade para furar o bloqueio.

Diante do placar, o Newcastle procurou propor o jogo. Callum Wilson e Gordon acionaram os atacantes, mas não conseguiram chances reais de gol. Por outro lado, o Liverpool se manteve tranquilo e conseguiu ampliar na primeira chance na segunda etapa. Mac Allister roubou no meio campo e abriu com Salah na direita. O egípcio não foi egoísta e devolveu para o camisa 10 bater de primeira no alto. O ímpeto inicial dos Mags terminou por lá. A melhor chance foi só acontecer, aos 27 minutos, com Osula, que fez Alison trabalhar. Porém, nada demais. A equipe vermelha, assim, reteu a posse de bola e controlou o jogo. No fim, Salah e Gakpo tiveram oportunidade de ampliar o marcador.

